Telegraph: - Walker på vei til Manchester City

Tottenham-profilen vil trolig koste 50 millioner pund.

The Telegraph skriver torsdag ettermiddag at Manchester City er forberedt på å møte Tottenhams krav på overgangssum for Kyle Walker.

Ifølge avisen ønsker Spurs 50 millioner pund for høyrebacken - det tilsvarer rundt 535 norske kroner etter dagens kurs.

Journalist Matt Law skriver at partene har forhandlet om en overgang i lengre tid og at City nå har gått med på å møte Tottenhams krav.

City har tidligere verdsatt profilen til rundt 40 millioner pund, men londonklubben har stått fast på at de ønsker mer for stjernen.

The Telegraph skriver videre at Walker etter all sannsynlighet ikke møter opp til sesongoppkjøringen med Tottenham, som starter fredag.

Avisen mener en overgang vil bli sluttført innen kort tid.

En overgang på 50 millioner pund for Walker vil tangere den nåværende rekordovergangen for en forsvarsspiller. Franske Paris Saint-Germain betalte i 2014 rundt 50 millioner pund for David Luiz fra Chelsea.

Walker har de siste sesongene utviklet seg til en av verdens beste backer i Tottenham og vært en sentral del av londonklubbens førsteellever.

I vår begynte det imidlertid å svirre rykter om at Walker ønsket seg bort og i City vil han trolig få en langt bedre lønn enn i Tottenham.

27-åringen har kontrakt i Spurs ut 2019-sesongen.

Landslagsspilleren startet karrieren i Sheffield United, før han ble hentet til Tottenham, sammen med Kyle Naughton, for en samlet sum på rundt 9 millioner pund i 2009.

Han har vært utlånt til klubber som Sheffield United, QPR og Aston Villa under Tottenham-tiden og spilt 229 A-kamper for klubben.

Han har spilt 27 landskamper for England.

