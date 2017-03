Tettey gir seg på landslaget

ANNONSE

Alexander Tettey har bestemt seg for å droppe mer spill for fotballandslaget. Han tåler ikke den ekstra slitasjen det er å spille i de norske fargene.

- Jeg skulle gjerne fortsatt på landslaget og dette handler ikke om manglende motivasjon, men kroppen tåler ikke belastningen med spill for både klubb- og landslaget, sier Tettey i en pressemelding fra Norges Fotballforbund.

Norwich-spilleren har operert begge anklene, og har også slitt med kneproblemer. Han stopper på 34 landskamper og tre scoringer for Norge.

- Jeg spiller to til tre kamper i uka for klubblaget, og sliter dessverre med at belastningen blir for stor når jeg i tillegg spiller landskamper. Jeg ville gjerne fortsette å spille for Norge, og sa derfor ja til en ny kvalik, men merker at det ikke lenger er forsvarlig, fortsetter Tettey.

Fikset nesten EM



Den tidligere Rosenborg-, Bodø/Glimt- og Rennes-spilleren landslagsdebuterte mot Argentina på Ullevaal i 2007.

Som landslagsspiller huskes han kanskje best for ledermålet han dundret inn for Norge på bortebane mot Italia i 2015, i det som var en helt avgjørende EM-kvalifiseringskamp.

Det er bare noen få dager siden Tetteys mangeårige RBK-lagkompis, Hertha Berlin-spilleren Per Ciljan Skjelbred, også takket for seg på landslaget.

- Jeg kommer til å savne landslaget og lagkameratene. Selv om vi ikke kvalifiserte oss for EM-sluttspillet, har jeg gode minner fra den forrige kvalifiseringen da jeg scoret tre mål og vi kjempet om gruppeseieren.

Lagerbäck: - Synd



Tettey tilføyer at det blir spennende å følge landslaget videre under ledelsen til Lars Lagerbäck.

- Jeg har forståelse for at Tettey ikke kan fortsette på landslaget når kroppen ikke tåler den totale belastningen. Det er synd, men det må vi forholde oss til. Det betyr at andre spillere får sjansen, uttaler den nyansatte landslagssjefen Lagerbäck.

PS: Følg oss gjerne på Snapchat!