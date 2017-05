ANNONSE

Farke skal ifølge Sky Sports være nær en avtale med den engelske mesterskapsserieklubben.

Alex Neil fikk sparken som manager for kanarifuglene tidligere denne sesongen og ble erstattet midlertidig av Alan Irvine. Den siste tiden har Norwich-ledelsen intensivert jakten på Neils permanente erstatter.

Sportsdirektør Stuart Webber bekreftet nylig overfor BBC at man hadde laget en liste over kandidater. Samtidig gjorde han det klart at samtlige var i jobb, og at en avklaring således ville drøye til etter sesongslutt.

