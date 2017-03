ANNONSE

Den engelske mesterskapsserieklubben hadde store ambisjoner om en rask retur til Premier League foran årets sesong, men i øyeblikket er laget ni poeng bak plassene som gir kvalifisering til øverste nivå i engelsk fotball.

Fredag opplyste klubben at Neil ikke lenger har styrets tillit.

Avgjørelsen kom bare noen få timer etter at skotten selv hevdet han var rett mann til å lede Alexander Tettey og hans lagkamerater inn i framtida.

Alan Irvine overtar midlertidig ansvaret for laget.

1-5-tapet for Sheffield Wednesday sist lørdag var trolig dråpen som fikk begeret til å flyte over for Norwich-styret. Avgjørelsen om å sparke Neil skal ha vært enstemmig.

35-åringen har vært manager for kanarifuglene siden januar i 2015. Til klubben kom han etter å ha hatt suksess i skotske Hamilton.

(©NTB)