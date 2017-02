Tevez og Oscar klare for sine debuter i Kina

ANNONSE

Shanghai SIPG (Oscar) og Shanghai Shenhua (Tevez) møter henholdsvis Sukhothai of Thailand og Brisbane Roar i mesterligakvalifiseringen. Begge de to Shanghai-lagene må vinne sine sin hjemmekamp for å kvalifisere seg til gruppespillet i den asiatiske mesterligaen.

Dermed får de to stjernene muligheten til å tilbakebetale noe av de enorme overgangssummene og heftige lønningene som gjorde at de valgte å gå til kinesisk fotball.

Oscar og Hulk

Den kinesiske toppserien starter ikke før i mars og dette vil være den første offisielle kampen for de kinesiske klubbene siden sesongslutt.

I tillegg til Oscar, som ble hentet til Shanghai SIPG for rundt 540 millioner kroner, har klubben hans brasilianske landsmann Hulk i troppen. Han ble hentet fra Zenit St. Petersburg i juni 2016 for en lignende overgangssum.

Dermed møter thailandske Sukhothai en real utfordring tirsdag. Klubben har et overgangsbudsjett som er rapportert å være 68 ganger så lite som Shanghai sitt, og ankom Shanghai under 36 timer før kampstart som følge av visumproblemer.

- Shanghai er et sterkt lag og har gode spillere med erfaring fra VM, sa Sukhothais klubbeier Somsak Thepsuthin og fortsatte.

- Vi er et lag fra Thailand, men å få spille mot et lag på dette nivået er stort for oss, uavhengig av hva som skjer. Vi må gi alt og kanskje kommer det en overraskelse.

Spillerne for den thailandske klubben skal ha blitt lovet store bonuser om de slår Oscar sin klubb, men Thepsuthin sier hans spillere har nok motivasjon fra før.

- Det handler om sjansen til å skape historie og bringe ære til thailandsk fotball og landet, sa han.

Shanghai SIPG, som ledes av tidligere Chelsea- og Tottenham-manager Andres Villas Boas, gikk til kvartfinalen i den asiatiske mesterligaen forrige sesong.

Tevez har åpnet scoringskontoen

Shanghai-rival Shanghai Shenhua ledes av tidligere Chelsea-spiller Gustavo Poyet. Laget slo Sydney United, et semiprofesjonelt lag fra Australia, i en oppkjøringskamp før møtet med Brisbane. I den kampen scoret Carlos Tevez et spektakulært mål.

- Vi ser fram til utfordringen å spille i Asia. Brisbane vil bli en tøff motstander og vi må være forberedt for å få det riktige resultatet, sa Poyet.

Shanghai Shenhua har kommet til gruppespillet i den asiatiske mesterligaen fem ganger tidligere, men kun avansert til sluttspillet én gang. Det skjedde i 2006.

