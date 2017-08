Tøff motstand venter for Rosenborg

Russisk, spansk og makedonsk motstand venter for Kåre Ingebrigtsens menn.

Trønderne ble torsdag klare for gruppespillet i Europa League etter seieren mot Ajax på Lerkendal.

Fredag ettermiddag ble det under trekningen i Monaco klart hvilke lag trønderne skal bryne seg på i gruppespillet i turneringen.

Rosenborg var seedet i gruppe tre av totalt fire seedingsnivåer, og endte opp i gruppe L sammen med Zenit (Russland), Real Sociedad (Spania) og Vardar (Makedonia).

SKUFFET: Pål André Helland var skuffet over å havne i gruppe med Zenit St. Petersburg.

- Det ble vel noe av det tøffeste vi kunne få. Jeg ville absolutt ikke ha Zenit, sier Pål André Helland til Eurosport.

- Rent sportslig er det noe av det verste vi kunne få, og i tillegg er det et navn som ikke klinger så bra hos folk flest. Det er et lag som kan handle spillere for 6-700 millioner uten å blunke. De opererer på et helt annet nivå, fortsetter RBK-profilen.

Første runde av gruppespillet spilles torsdag 16. september.

Vi fulgte trekningen LIVE: