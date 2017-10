The Guardian: To nordmenn blant de 60 største talentene i verden

Erling Braut Håland og Jørgen Strand Larsen trekkes fram.

Den engelske storavisen The Guardian presenterte onsdag sin årlige liste over de største talentene i verden. Avisen trekker fram totalt 60 spillere som er født i år 2000 og to nordmenn er med på listen.

Molde-spissen Erling Braut Håland, som spiller for Molde og har gjort seg bemerket i Eliteserien denne sesongen, er den ene av de to.

17-åringen er sønn av tidligere Nottingham Forest-spiller Alf Inge Håland og har spilt ni ligakamper for Molde i år. Han står med tre scoringer.

The Guardian beskriver Håland som fysisk sterk, teknisk god og trekker fram at han imponerte for Bryne i OBOS-ligaen allerede som 15-åring.

Det blir også gjort et poeng av at spissen valgte å signere for Ole Gunnar Solskjærs Molde, selv om han også hadde tilbud fra tyske Hoffenheim.

«Under den tidligere Manchester United-spillerens ledelse har Håland scoret tre mål de siste to månedene, alle vinnermål», skriver avisen.

Den andre nordmannen på listen er Jørgen Strand Larsen. 17-åringen gikk i sommer på lån til den italienske storklubben AC Milan.

Angrepsspilleren er fortsatt eid av Sarpsborg 08, men italienerne skal ha en opsjon på å kjøpe spissen om han imponerer for ungdomslaget.

«Larsen fikk kallenavnet Peter Crouch i Sarpsborg. Ikke bare på grunn av høyden, men også fordi han holder med Liverpool», skriver Guardian.

Avisen trekker også fram at Larsen ble oppdaget av Sarpsborg da han scoret fem mål i debuten for lille Kvik Halden, at han har scoret jevnt og trutt på yngres landslag og at han debuterte i Eliteserien i mai i år.

The Guardian har hatt en slik talentliste, som de kaller Next Generation, siden 2014. Hvert år trekkes en rekke navn fra en spesifikk årgang fram. Det første året (97-årgangen) var Sander Svendsen med på listen.

I 2015 (98-årgangen) var både Martin Ødegaard (nå Heerenveen) og Rafik Zekhnini (nå Fiorentina) norske innslag, mens det ikke var noen norske i 2016 (99-årgangen).

Kåringen vekker hvert år stor oppmerksomhet internasjonalt.

Årets liste fra The Guardian har også et par litt mer profilerte navn med. Spissen Moise Kean, som eies av Juventus, men er utlånt til Verona, var den første spilleren født på 2000-tallet som debuterte i én av de fire store ligaene i Europa (La Liga, Premier League, Serie A og Bundesliga).

Han er regnet som et av verdens største spisstalent.

Brasilianske Vinicus Junior, som har signert en avtale med Real Madrid, er et annet navn på listen. Den spanske storklubben betalte rundt 45 millioner euro for å sikre seg spilleren tidligere i år, men på grunn av FIFAs reglement slutter han seg først til klubben sommeren 2018.

Engelske Jadon Sancho er en annen spiller som har fått mye omtale den siste tiden. Han valgte i sommer å forlate Manchester City og signerte for den tyske toppklubben Borussia Dortmund. 17-åringen ble kåret til den beste spilleren under U17-EM som ble avholdt i mai i år.

Noen andre navn det er verdt å merke seg er Timothy Weah (PSG), Antonio Blanco (Real Madrid), Christian Früchtl (Bayern München), Callum Hudson-Odoi (Everton), Alphonse Davies (Vancouver Whitecaps), Abel Ruiz (Barcelona), Lorenzo Gonzalez (Man City), Benjamin Garre (Man City), Facundo Colidio (Inter), og Keres Masangu (Roma).

I tillegg til Håland og Larsen er det også to andre skandinaviske spillere på listen: Victor Jensen (Ajax) og Filston Mawana (Hoffenheim).

