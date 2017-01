The Times: - United vil kjøpe Griezmann og Niguez

ANNONSE

Det er den anerkjente avisen The Times (bak betalingsmur) som nå rapporterer at rødtrøyene har blinket ut Antoine Griezmann (25) og Saul Niguez (22) som mål på overgangsmarkedet.

De to Atletico Madrid-stjernene skal ifølge avisen ha utkjøpsklausuler på totalt 145 millioner pund, men United skal være sikre på at det er mulig å forhandle ned prisen.

Venter til sommeren?



I tillegg skal José Mourinho & co. være innstilt på å vente til etter den spanske sesongen er over med å fullføre overgangene. La Liga-sesongen avsluttes 21. mai.

Duoen er blant Europas ettertraktede spillere, og særlig Griezmann kan se tilbake på et 2016-år som førte ham helt i toppen av Europas beste spillere. Franskmannen scoret blant annet seks mål på syv kamper i EM og ble toppscorer.

22 år gamle Niguez er sett på som en av Europas mest spennende spillere og har allerede mye erfaring. Han spilte blant annet Champions League-finale mot Real Madrid forrige sommer.

United har foreløpig ikke kommentert påstandene.

Ifølge The Times skal Manchester United-manager José Mourinho være bestemt på å hente fire-fem såkalte elitespillere til Old Trafford, noe han føler må på plass for å ta klubben tilbake til suksessen den hadde under Alex Ferguson.

Rooney og flere ut?



Samtidig må portugiseren trolig slanke en overbefolket stall for å ha råd til å forsterke. The Times hevder dermed at spillere som Morgan Schneiderlin, Memphis Depay og Bastian Schweinsteiger alle kan forsvinne i januar.

I tillegg skriver avisen at United er villig til å la Wayne Rooney forlate Old Trafford om de får et greit bud på 31-åringen. The Times hevder det er en stigende enighet innad om at kapteinen ikke lenger holder nivået som trengs for å prege en klubb av Uniteds kaliber.

Overgangsvinduet i Premier League åpnet 1. januar og strekker seg frem til månedsskiftet.