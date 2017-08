Nå er nordmannen toppscorer i Nederland.

ADO DEN HAAG - HEERENVEEN 1-2:

Morten Thorsby scoret begge Heerenveens mål i 2-1-seieren borte mot ADO Den Haag, lørdag kveld. Bjørn Maars Johnsen scoren Den Haags mål.

21 år gamle Thorsby har hatt en forrykende sesongstart i Nederland, og er nå delt toppscorer med fire mål på tre kamper.

Lørdagens trepoenger var Heerenveens første seier for sesongen. De har åpnet med to uavgjortkamper før seieren over Den Haag.

Martin Ødegaard spilte også kampen for Heerenveen.

Heerenveen tar imot PSV Eindhoven neste serierunde, 10. september, mens Den Haag møter Willem II dagen før.