Thorsnes: – 9-tallet er min identitet

Elise Thorsnes spiller venstreback for Norge i fotball-EM, men med nummer 9 på ryggen. – Draktnummeret er min identitet. Det er den jeg er, sier hun.

Thorsnes spiller vanligvis spiss, men uansett hvilken posisjon Martin Sjögren hadde utsett for henne var hun ikke sen med å si fra da Isabell Herlovsen, som har hatt 9-tallet i landslaget, var uaktuell for EM på grunn av sitt klubbliv i Kina.

– De med flest landskamper får lov til å velge først. Nå er ikke Isabell med. Jeg er uansett i ferd med å ta henne igjen i antall landskamper, så det spørs om hun får tilbake 9-tallet, sier Thorsnes til NTB.

Hun er oppe i 106 landskamper, Herlovsen har stått stille på 111 siden i fjor.

– Jeg har hatt drakt nummer 9 siden jeg var i Syril, moderklubben min. Jeg hadde det nummeret i Kaupanger, Røa, Stabæk og nå i Avaldsnes. Det var vel bare i Arna-Bjørnar at jeg ikke hadde det. Det er rett og slett min identitet.

Den norske EM-troppen er ikke A4 på draktnummer. Av forsvarsfireren er det bare Ingrid Moe Wold (2) som har et "normalt" forsvarsnummer. Maren Mjelde har 6, som for å tirre (eller pirre) dem som mener hun heller burde vært i ankerrollen på midtbanen. Nora Holstad Berge har 11 og Thorsnes altså 9.

Henry-nummeret

Caroline Graham Hansens 10 sier like mye om hennes rolle i laget som Ingrid Hjelmseths 1, men like åpenbart er ikke Ada Hegerbergs 14. I gamle dager sa det nummeret "reserve", inntil noen veldig gode spillere la sin elsk på det.

Siden EM spilles i Nederland er det naturlig å spørre om Johan Cruyff hadde noe å gjøre med valget, selv om han smeltet fotballhjerter lenge før Hegerbergs tid. Men svaret er en annen tidligere Barcelona-spiller.

– Da jeg kom til Lyon, var det nummeret ledig. Jeg sa ikke høyt at Thierry Henry var favorittspilleren min og tok det i ren hast. Det er litt tilfeldig at det ble mitt, men det er et fint nummer. Noen store navn har hatt det, og det kommer nok til å være med meg, sier hun til NTB.

Frida Maanum løp i åpningskampen rundt med alderen sin (18) på ryggen. Hadde kampen vært spilt en dag tidligere, måtte hun hatt Kristine Mindes nummer (17).

Midtstopper-Guro

Og så er det Guro Reiten, angrepsspiller og toppscorer i toppserien, som i EM har nummer 4 på ryggen. Det er nesten så rart at hun må ha bedt om det.

– Nei, nei. Det viser at Bente Bratbak (administrativ leder for landslaget) ikke har kontroll på alt. Det må nok ha skjedd en liten glipp der, ler hun.

– Jeg har aldri spilt med det nummeret før. Hvilket jeg helst skulle hatt? Nei, det betyr ikke så mye. Jeg har ofte hatt nummer 16, men det er ikke så farlig.

16 er nummeret Thorsnes hadde i landslaget mens Herlovsen var med, men i årets EM brukes det av Anja Sønstevold, som er Sjögrens 2.-valg som venstreback.

Kanskje er det ikke så dumt med noen misvisende draktnummer. Sett at det torsdag lyser "4" på fjerdedommerens tavle ved et norsk bytte.

– Ja, og så tror de at vi setter inn en midtstopper, flirer Reiten.

