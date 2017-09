Tidligere FIFA-vaktbikkje: FIFA-presidenten ville beskytte Vitaly Mutko

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Sterke påstander mot FIFA-president Gianni Infantino i britisk parlamentshøring.

- FIFA-president Gianni Infantino sa at han ikke ønsket å utestenge Russlands visestatsminister Vitaly Mutko fra FIFA-rådet (FIFAs styre, red. anm.), sa Miguel Maduro i en høring i det britiske parlamentet onsdag 13. september.

Miguel Maduro var lederen for FIFAs komité for etikk og godt styresett, men fikk i mai 2017, i forkant av FIFA-kongressen i Bahrain, sparken av FIFA-president Gianni Infantino fordi han ble for brysom.

I forkant av den samme kongressen sparket også Gianni Infantino lederne for de to kamrene i FIFAs etiske komité, Hans-Joachim Eckert og Cornel Borbely.

Miguel Maduro har av det britiske parlamentet fått immunitet mot straffeforfølgelse for å kunne snakke åpent ut om sin tid i FIFA. Borbely fikk også tilbud om å komme til høringen, men ble nektet av FIFA fordi de mente det var ulovlig.

Problemet Mutko



Vitaly Mutko er organisasjonssjef for fotball-VM i Russland 2018, er tidligere russisk sportsminister og anklaget for å stå bak det omfattende og systematiske dopingprogrammet som har blitt avslørt det siste året.

Ifølge FIFAs regelverk kan ikke politikere ha komitéverv i FIFA, men denne regelen ønsket FIFA-presidenten å ignorere. Det var to grunner til det: han fryktet at det ville være en katastrofe for fotball-VM i Russland og Infantino mente det ville true hans posisjon som president.

To ganger skal Gianni Infantino ha forsøkt å stoppe Miguel Maduro og hans uavhengige komité fra å utelukke Mutko fra FIFA-rådet. En gang i personlig møte der han sa han var ukomfortabel med å utestenge Mutko. En annen gang skal FIFAs generalsekretær Fatma Samoura ha bedt om et møte med Maduro. Møtet fant sted i Brussel og med seg i møtet hadde Samoura med seg sjefen for FIFAs revisjonskomité, Tomas Vezel. De ba ham ligge unna Mutko.

Vitaly Mutko fikk ikke stille til valg.

- Etter dette ville ikke snakke mer med meg. Infantino må avveie mellom å holde seg til FIFAs regelverk og å holde seg inne med sentrale skikkelser i FIFA-systemet for å beholde jobben som FIFA-president. Han valgte det siste og det sier litt om kulturen i FIFA, sa Maduro i høringen.

Håndplukket av Infantino



Miguel Maduro ble ansatt av Gianni Infantino i 2016 og skulle lede en uavhengig komité som skulle integritetssjekke alle som skulle velges inn i FIFA-rådet og andre FIFA-komiteer.

Men den tidligere portugisiske statsråden ble sparket etter bare åtte måneder i jobben og i etterkant har han sagt at han i denne åttemånedersperioden ble presset av flere sentrale FIFA-personer til ikke å følge FIFAs eget regelverk. I høringen i kulturkomiteen i det britiske parlamentet lettet Maduro på sløret.

ÅPEN VAKTBIKKJE: Miguel Maduro under høringen i det britiske parlamentet der FIFA-president Gianni Infantino får passet sitt påskrevet.

Fant flere eksempler på stemmejuks

Miguel Maduro ga også et innblikk i mange former for juks og bedrag i FIFA-systemet som han oppdaget i sin åtte måneder lange karrieren som uavhengig vaktbikkje.

- Vi fant ut at det asiatiske fotballforbundet (AFC) bevisst ønsket å forhindre at kvinner ble valgt inn i styre og komiteer. Da vi påpekte dette, ble vi motarbeidet, sa Maduro.

Noen ganger kom Maduro og hans team også over korrupsjon.

- Noen ganger når vi spurt folk om de hadde mottat penger i forkant av valg, svarte de ja, men samtidig at dette var helt naturlig, fordi de var venner, sa Maduro leende.

- Det sier litt om kulturen i FIFA at de ikke skjønner at dette er korrupsjon, sa Maduro.

Det har vært avdekket omfattende korrupsjon i FIFA de siste årene, men Miguel Maduro ga i høringen innblikk i sofistikerte former for valgmanipulasjon som ikke tidligere er kjent.

- Vi oppdaget at lederne for regionale fotballforbund ga ut fargepenner med forskjellige farger til de forskjellige delegatene som skulle stemme, for på den måten å kontrollere hva de forskjellige kandidatene stemte, sa Maduro oppgitt.

Problemer for Infantino



Siden Infantino ble valgt til president i februar 2016 har det stormet rundt ham og han har blitt anklaget for å kjørt privatfly på andres regning og at han har engasjert seg i presidentvalget i det europeiske fotballforbundet (UEFA) og det afrikanske fotballforbundet (CAF).

Han har benektet alle anklager og henvist til at FIFAs egne etikkomiteer ikke har funnet noe. Disse sakene ble ikke omtalt av Maduro i høringen i det britiske parlamentet.

Trakk seg i sympati



Gianni Infantino sparket som sagt Miguel Maduro (som også har jobbet i Europadomstolen) like i forkant av FIFA-kongressen i Bahrain i mai 2017. Sparkingen førte til at tre andre profilerte medlemmer av komiteen Maduro ledet trakk seg i protest: Professor Joseph Weiler ved New York University, den velronnemerte eksperten på forettningsetikk Ron Popper og FNs tidligere høykommissær for flyktninger Navi Pillay trakk seg da Maduro ble vist ut døren i FIFA.

Nettavisen har vært i kontakt med Joseph Weiler og Ron Popper. Weiler sier at han vil uttale seg etter at Maduro er ferdig med parlamentshøringen og Popper sier på spørsmål om hvorfor de tre profilerte personene trakk seg at det kommer tydelig frem i Maduros fremføring til komiteen.

I høringen sa også Maduro at han var villig til å offentliggjøre avskjedsbrevene til de tre andre medlemmene av FIFA-komiteen.

- Avskjedsbrevene inneholder svært krasse beskrivelser av FIFA, sa Maduro.

