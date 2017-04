Tidligere Vålerenga-sjef om prisnivået i norsk fotball: - Det er galskap

ANNONSE

OSLO (Moderne/Nettavisen): Anders Krystad er en del av Norges Fotballforbunds utviklingsprosjekt i Vietnam, «Football for all in Vietnam», og har i den forbindelse også gjort seg opp klare tanker om hva fotball kan bety for barn og unges oppvekst.

Spesielt inkludering har vært sentralt i Krystads arbeid i Vietnam, og han forteller blant annet om jobben som er gjort for å inkludere jenter i barnefotballen i landet. I

- Galskap



Samtidig ble også fotballdebatten som har rast i Norge de siste ukene et tema.

Prisen for å få spille fotball i Norge er enkelte steder så høy at det snakkes om at barn og unge blir ekskludert fra idretten fordi familiene ikke har råd til å la ungene delta.

- Vi skal heve kvalitetsgraden hele tiden. Du skal ha bedre utstyr, du skal ha bedre baner og proffe trenere. Da blir det fryktelig dyrt. Nå ser vi jo tendensen av at det begynner å bli ekskluderende. Det er mange som ikke har råd lenger, og sånn bør jo ikke fotballen være, sier Krystad, og fortsetter:

- Jeg er naturligvis enig i at man bør ha høyest mulig kvalifiserte trenere. Det øker jo opplevelsen for spillerne. Det er ikke noe motsetningsforhold. Du må samtidig ha et lavterskeltilbud. Et tilbud der det ikke kreves de store investeringene.

- Jeg hører om breddefotballklubber hvor det allerede koster 7500 kroner i året per unge, og i enkelttilfeller i akademiene hvor vi snakker om 40 til 60 tusen kroner. Da er det jo helt galskap, sier han.

I tillegg til poenget med at barn og unge risikerer å bli ekskludert, peker Krystad også på det at norsk fotball risikerer å gå glipp av gode spillere fordi de ganske enkelt aldri fikk sjansen til å prøve seg.

- En glimrende integreringsarena

Krystad jobbet tidligere med inkluderingsprosjekter i Norge i regi av NFF. Han mener at fotballklubber kan være en god måte for å integrere folk i det norske samfunnet.

- Når man kommer utenfra og kanskje ikke kjenner seg igjen i det norske samfunnet, så skal det litt mer til for å få dem inn i klubben, sier han.

- Jeg tror det er en glimrende integreringsarena å være sammen med folk fra alle mulige kulturer. I tillegg kommer det med at du hører til der. Jeg tror identitetsfølelsen i en klubb er veldig viktig, fortsetter Krystad, som jobbet med inkluderingsprosjektene i Norge før han begynte arbeidet i Vietnam.

Krystads tanker om prisnivået i norsk fotball kan høres 15:00 ut i podkasten. Diskusjonene om inkluderingsarbeidet starter etter 17:23 i klippet.

