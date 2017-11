Til og med Rotterdam-fansen klappet for Ødegaard

Martin Ødegaard i fokus da Heerenveen måtte nøye seg med uavgjort i Rotterdam.

SPARTA ROTTERDAM - HEERENVEEN 0-0:

Den norske unggutten ble tidligere denne uken for første gang tatt ut i Lars Lagerbäcks landslagstropp etter en imponerende sesongstart for Heerenveen.

Fredag kveld gjestet Ødegaard og hans lagkamerater Rotterdam på jakt etter tre poeng, men til tross for en godt gjennomført bortekamp måtte Heerenveen nøye seg med 0-0 og poengdeling.

Det til tross for at gjestene skapte flere gode muligheter - spesielt i den første omgangen.

Og det var nettopp Martin Ødegaard som var arkitekten bak flere av de største sjansene.

Hjemmefansen klappet for Ødegaard



Etter 37 minutter vartet den norske unggutten opp med en finte som lurte to Rotterdam-spillere trill rundt på høyrekanten. Ødegaard tok med seg ballen videre langsdødlinjen, før han slo inn foran mål, men lagkameratene i boksen klarte ikke å ta vare på sjansen.

Det var likevel mange som merket seg Ødegaards finte, og ifølge Viasport-kommentator Paul Thomas Clay var det ikke bare Heerenveen-fansen som var imponert.

- Det forarbeidet til Martin Ødegaard er fantastisk. Han får applaus fra hjemmepublikummet. Det er et rimelig greit nivå på den der. Så frekt og lekkert gjort, kommenterte Clay.

Rotterdam hevet seg



Ødegaard fortsatte å plage Rotterdam-forsvaret utover oppgjøret, men Heerenveen sviktet foran mål.

Mot slutten av kampen hevet hjemmelaget seg, men heller ikke de var effektive nok til å stikke av med seieren. Dermed endte det hele 0-0.

Selv om Heerenveen trolig er skuffet over å kun sitte igjen med ett poeng, var det ene poenget det første laget har tatt på fem kamper.

Etter en lovende start på sesongen, hadde laget nemlig gått på fire strake tap i den nederlandske ligaen før fredagens oppgjør i Rottedam.

Heerenveen ligger nå på 7. plass med 15 poeng. Nå er det landslagsfotball som står for tur for Ødegaard og hans lagkamerat Morten Thorsby, før de reiser tilbake til Nederland for å spille mot Twente i neste seriekamp 18. november.

Mest sett siste uken