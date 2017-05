TOMME SETER: Eliteserien har oppplevd en nedgang i tilskuertallenen denne sesongen. Her fra Ullevaal stadion. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Tilskuerne svikter Eliteserien

Interessen for norsk klubbfotball stuper. I Eliteserien har over 500 tilskuere per kamp forsvunnet på bare ett år, melder TV 2.