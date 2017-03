Tirsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Arsène Wenger kommer til å fortsette som Arsenal-sjef og har flere spillere på blokka som skal styrke laget i årene som kommer. Franskmannen selv skal ifølge Mirror være klar til å skrive under en ny toårskontrakt som manager i londonklubben og har planer om å hente stjerneskuddet Kylian Mbappe fra Monaco og spissen Alexandre Lacazette fra Lyon, ifølge avisen. Wenger skal være innforstått med at både Alexis Sanchez og Mesüt Özil kan komme til å forlate klubben.

London Evening Standard på sin side skriver imidlertid at Wenger ikke har tatt noe endelig valg angående framtiden. Avisen skriver at veteranen vil bruke landslagspausen på å vurdere om han skal fortsette i jobben.

Vi tar også med at Paris Saint-Germain ønsker seg Wenger som en erstatter for Unai Emery. Det hevder tabloidavisen The Sun.

Neste stopp på rykterunden er White Hart Lane. Tottenham skal nemlig være favoritt til å sikre seg Evertons Ross Barkley, ifølge Daily Mail.

Arsenal følger også Barkley, på grunn av at både Alex Oxlade-Chamberlain og Jack Wilshere kan bli solgt i sommer, melder Telegraph.

Liverpool skal være interessert i å hente både Burnleys Michael Keane og RB Leipzigs Timo Werner i sommervinduet, skriver Daily Mail.

Manchester United planlegger å tilby stopperen Marcos Rojo ny kontrakt. Det skal være snakk om en forlengelse på ett år av kontrakten som nå strekker seg fram til 2019, ifølge The Sun.

Tony Pulis har gjort sine saker bra som manager i West Bromwich Albion og nå hevder Telegraph at klubben ønsker å forlenge med Pulis.

Watford ønsker Tom Cleverley fra Everton og skal vi tro Express, så skal londonklubben være nær en avtale for midtbanemannen.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!