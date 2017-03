Tirsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Manchester United skal være beredt til å utløse Neymars utkjøpsklasul i Barcelona. Den lyder på 173 millioner pund, ifølge spanske Sport. United skal være villig til å tilby den brasilianske stjernen en lønn på rundt 416.000 pund, skriver samme avis om overgangen.

Alexis Sanchez skal være på vei bort fra Arsenal og skal vi tro Daily Star så kan neste stopp for chileneren bli tyske Bayern München.

Eden Hazard har blitt koblet med en overgang til Real Madrid og nå skriver Marca at Chelsea skal være åpne for å slippe belgieren.

Southampton håper å sikre seg Liverpools Mamadou Sakho til sommeren. Kystklubben skal forberede et bud på 20 millioner pund for stopperen som for tiden et utlånt til Crystal Palace. Det melder Daily Mirror.

Monacos Tiemoue Bakayoko skal ha møtt med Arsenal-manager Arsène Wenger på et hotell i paris for en tid tilbake, men ifølge French Football skal midtbanemannen ha takket nei til en overgang til Arsenal. Det har senere blitt meldt at spilleren har blitt enig med Chelsea.

Everton er på spissjakt og skal ha blinket seg ut Cyle Larin fra Orlando City. Han blir sett på som en mulig erstatter for Romelu Lukaku. Den store belgieren blir koblet bort fra den blå klubben, ifølge The Sun.

Arsenal skal følge situasjonen til Sporting-keeper Rui Patricio, skriver franske RMC. 29-åringen vurderes som en mulig erstatter for veteranen Petr Cech, hevdes det.

Schalke-profilen Max Meyer har tidligere blitt koblet med Tottenham og nå sier tyskeren, ifølge Mirror, at det er en 50-50 prosents sjanse for at han finner seg en ny klubb i løpet av sommeren.

Chelsea skal ha sikret seg den 15 år gamle vidundergutten Billy Gilmour fra Rangers i Skottland. Flere klubber har jaktet unggutten, melder Daily Mail.

Manchester United er også på talentjakt og skal være i samtaler med Will Vint, som for øvrig er sønnen til Evertons akademisjef, skriver Daily Mail.

Franske Franck Ribery sier han takket nei til tilbud fra Chelsea, Barcelona og Real Madrid i forkant av at han skrev under på en ny avtale med Bayern München, melder tyske Kicker.

