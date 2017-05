Tirsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Ikke overraskende skal Liverpool ha bestemt seg for å selge Mamadou Sakho til sommeren, men de røde kommer ikke til å slippe stopperen billig. Ifølge The Guardian krever Liverpool rundt 30 millioner pund for mannen som i det siste har vært utlånt til Crystal Palace.

Liverpool-manager Jürgen Klopp ønsker å bruke pengene fra et Sakho-salg til å finansiere kjøpet av enten Southamptons Virgil van Dijk eller Burnleys Michael Keane. Førstnevnte vil koste rundt 50 millioner pund, mens Keanes pris er rundt 30 millioner pund, skriver Daily Mail.

Everton går en travel sommer i møte og har flere spillere i kikkerten. Las Palmas-back Mauricio Lemos skal være blant disse. Swanseas Gylfi Sigurdsson, samt Burnley-duoen Michael Keane og Andre Gray skal også være ønsket av manager Ronald Koeman. Daily Telegraph skriver at disse spillerne vil koste rundt 75 millioner pund til sammen.

Manuel Lanzini fra West Ham skal også være en spiller Koeman gjerne henter til den blå delen av Liverpool, melder Daily Mirror.

Real Madrids James Rodriguez skal angivelig ha spilt sin siste kamp på Santiago Bernabeu og slutter seg, ifølge spanske AS, til Manchester United denne sommeren, der han blir gjenforent med José Mourinho.

Chelsea skal imidlertid også være ute etter James Rodriguez. Marca skriver at Real Madrid krever rundt 63,8 millioner pund for stjernen.

Inter ønsker Tottenhams Mauricio Pochettino inn som ny manager, som erstatter for Andrea Pioli. Sky Italia skriver at representanter for den italienske klubben kommer til London denne uken for å slå av en prat.

Også Chelseas Antonio Conte er en mann Inter ønsker å snakke med i jakten på ny manager. Atleticos Diego Simeone, Romas Luciano Spalletti og Napolis Maurizio Sarri er også aktuelle, melder Gazzetta dello Sport.

Arsenal skal være nær ved å sikre seg backen Sead Kolasinac fra Schalke 04. Han står uten kontrakt etter sesongen, melder ESPN.

Newcastle vil sikre seg Christian Atsu på permanent basis fra Chelsea og må ut med rundt 6,2 millioner pund, melder The Sun.

Manchester City har Milans Gianluigi Donnarumma på radaren og de lyseblå skal være favoritter til å hente keeperen, skriver Daily Mail.

Marouane Fellaini nærmer seg sitt kontraktsår med Manchester United og skal ha vært i samtaler med tyrkiske Trabzonspor, melder Daily Star.

Southampton skal være villig til å slippe den skadeplagede spissen Jay Rodriguez til Newcastle. Spissen har to og et halvt år igjen av kontrakten på St. Mary's, men skal ikke være en del av planene der, ifølge Newcastle Chronicle.

Rapporter fra Brasil hevder at Liverpool har lagt inn et bud på 26 millioner pund for Gremio-stjernen Luan og at budet er akseptert. Gremio på sin side hevder at det ikke har kommet noen bud på spilleren. Det er Liverpool Echo som videreformidler denne informasjonen.

Alvaro Negredo kan være på vei bort fra Valencia og tyrkiske Galatasaray står klar med et bud. Spissen har vært utlånt til Middlesbrough, som rykket ned fra Premier League denne sesongen, ifølge Marca.

