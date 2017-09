Tirsdagens Premier League-rykter

Klubbene forbereder seg allerede på januarvinduet.

Det har ikke vært valgnatt på balløya, og avisene har derfor som vanlig viet plass til å rapportere om ulike overgangsspekulasjoner. Men siden det er kort tid siden vinduet stengte, er det ikke all verdens bevegelser riktig ennå.

Her er de vi fant tirsdag:

Norske landslagsspillere har fortsatt mareritt om den tyske spissen Timo Werner, som herjet med Norge i det pinlige 0-6-tapet nylig. Nå skal Real Madrid og Liverpool ha kastet seg inn i kampen om 21-åringen som nå spiller for RB Leipzig, melder TalkSport.

Agenten til Tottenhams Toby Alderweireld sier ifølge Daily Telegraph at 28-åringen enten fortjener en korrekt kontrakt eller en overgang. Det kan bety en viss hodepine for Spurs-sjefene, selv om belgieren har kontrakt til 2019 og allerede tjener 50.000 pund i uka. Manchester City og Chelsea skal være interesserte i midtstopperen.

Bayern Munchen-spissen Thomas Müller skal ifølge Manchester Evening News nå røpe at han var nær en overgang til Manchester United for to år siden. 27-åringen sier videre at han ikke utelukker en overgang i fremtiden. For et klubbskifte det ville ha vært!

Sporting Kansas City-forsvarer Erik Palmer-Brown skal ifølge ESPN ha signert en forhåndskontrakt med Manchester City. 20-åringen vil ifølge kanalen slutte seg til City-troppen i januar.

Arsenal skal ifølge Daily Star ha tre spillere øverst på blokka for de kommende overgangsvinduene. Dette skal dreie seg om Karim Benzema, Antoine Griezmann og Paulo Dybala. Kan Wenger lande dette, da tro?



West Ham skal ha vært svært nær en overgang for tidligere Chelsea-spiller Andre Schurrle fra Borussia Dortmund på deadline day, skriver The Sun. Tyskeren har ikke blitt en suksess hos gultrøyene.

PSG-president Nasser al-Khelaifi hevder ifølge Daily Mirror at det var klubber som bød mer enn PSG for Monacos vidunderbarn Kylian Mbappe. PSG kommer til å betale 166 millioner pund når låneavtalen går ut etter sesongen, en avtale designet for å sno seg rundt finansiell fair play-reglene. Al-Khelaifi hevder de fleste store klubbene i verden ønsket å punge ut for 18-åringen.

Og til slutt:

Trabzonspor-manager Muharrem Usta innrømmer at han var i direkte forhandlinger med Arsenal om en låneovergang for midtbanespiller Jack Wilshere i sommervinduet, men at avtalen strandet i siste øyeblikk, skriver Daily Star.