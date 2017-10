Tirsdagens Premier League-rykter

Håper å overtale Antoine Griezmann til å velge Premier League-klubb.

Italienske Inter ønsker å hente Mesüt Özil fra Arsenal, men kommer trolig ikke til å punge ut for tyskeren i januarvinduet. Özil er som kjent på utgående kontrakt i Arsenal og kan gå «gratis» neste sommer. Det er ESPN som melder om Inters interesse for Arsenal-playmakeren.

Skal vi tro Daily Mirror kan imidlertid Arsenal finne på å selge Özil allerede i januar, skulle et godt tilbud tikke inn hos londonklubben.

Arsenal-spiss Alexandre Lacazette skal ha uttalt at han vil gjøre det han kan for å overtale landsmannen og bestekompis Antoine Griezmann fra Atletico Madrid til å velge Arsenal neste sommer, skrive Telegraph.

Manchester United kobles med en overgang for stortalentet Leon Goretzka fra Schalke 04. Manchester Evening News melder at United ligger bra an i kampen om spilleren, etter at Barcelona har mistet interesse for 22-åringen. I tyske medier har det imidlertid vært både opplest og vedtatt en god stund at Goretzka kommer til å signere for Bayern München. Tyskeren er på utgående kontrakt i Schalke 04.

Mandag ble det meldt at Ronald Koeman sto i fare for å miste jobben i Everton, men nå skriver Mirror at nederlenderen kan føle seg trygg enn så lenge. Klubben skal imidlertid være klar over fansens misnøye med sjefen.

En annen manager som kan føle seg litt tryggere når han legger seg om kvelden er West Ham-manager Slaven Bilic. Også med han har det gått rykter om sparken, men ifølge London Evening Standard er han trygg.

Juventus' Giorgio Chiellini har i lengre tid blitt koblet med Chelsea, men nærmer seg nå ny kontrakt i Juventus, melder Calciomercato.

Manchester United og Chelsea skal begge være interessert i å sikre seg Englands U21-back Dael Fry fra Middlesbrough, skriver Teamtalk.

Til slutt tar vi med at Everton blir koblet med West Ham-spissen Andy Carroll. De blå skal angivelig være villig til å betale rundt 20 millioner pund for den skadeplagede spissen, skriver The Sun.

