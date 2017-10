Tirsdagens Premier League-rykter

Sam Allardyce kan være på vei tilbake til Premier League.

Sam Allardyce kobles til den ledige managerjobben i Everton og oddsen skal angivelig ha sunket betraktelig på at ringreven tar over som sjef hos de blå fra Liverpool etter Ronald Koeman, skriver Liverpool Echo.

The Independent melder det samme, men påpeker også at Everton i så fall må ut med rundt 2 millioner pund til Crystal Palace. Det var viss nok en del av avtalen da Allardyce forlot Palace i etter forrige sesong.

Tomer Hemad kan være på vei bort fra Brighton. Kinesiske Shanghai Shenshua skal være interessert i spissen, melder The Sun.

En annen manager som lever på lånt tid skal være West Hams Slaven Bilic. Ifølge The Mirror er ikke kroaten trygg i jobben, selv om klubben har hevet seg noen hakk de siste kampene og blant annet slått Tottenham ut av ligacupen etter en snuoperasjon på Wembley.

Romas Radja Nainggolan ble koblet med Chelsea og flere andre Premier League-klubber i sommer, men uttaler nå i et intervju at det aldri var aktuelt for ham å bytte klubb, ifølge Sky Sports. Den belgiske midtbanespilleren endte til slutt opp med å signere en ny Roma-avtale.

Videre florerer det fortsatt masse rykter rundt Liverpools Philippe Coutinho og siste nytt i sagaen rundt brasilianeren er at franske PSG nå har gjort ham til sitt hovedmål neste sommer, melder franske TF1.

Manchester City jakter også forsterkninger og klubben skal være sterke i troen på at de kan hente Isco fra Real Madrid neste sommer, ifølge Express.

Burnleys Sean Dyche kobles også med den ledige Everton-jobben. Skulle han finne på å ta den, kan Dyche bli erstattet av tidligere Everton-sjef David Moyes i Burnley, melder The Sun.

Watfords Troy Deeney står i fare for å bli straffet hardt av det engelske fotballforbundet etter at han tok et skikkelig nakkegrep på Stokes Joe Allen da lagene møttes i Premier League i helgen, skriver Daily Mail. Spissen har blitt siktet for voldelig oppførsel av forbundet.

Mest sett siste uken