Tjærnås ferdig som Brann-speider

- Vi skilles som gode venner.

Lars Tjærnås og Brann avslutter samarbeidet, bekrefter Brann på sin egen hjemmeside torsdag kveld.

- Lars har jobbet hardt og målrettet og gitt oss en helt annen oversikt over spillere enn tidligere, spesielt i de nordiske landene. Vi skiller lag nå, men vi ønsker å uttrykke takknemlighet for den innsatsen han har lagt ned, sier sportssjef Rune Soltvedt i en pressemelding.

Partene sier ingenting om hva som er hovedgrunnen til at samarbeidet nå opphører.

- Vi har satt stor pris på å ha Lars Tjærnås som kollega denne tiden. Han er en kunnskapsrik og hardtarbeidende fagmann som virkelig har stått på for Brann, fortsetter sportssjefen.

Tjærnås roser samarbeidet med Soltvedt og hevder det ikke er dårlig stemning mellom partene når de nå går hvert til sitt.

- Vi skilles som veldig gode venner. Brann er en fin klubb, styrt av flotte og fornuftige folk. Jeg er sikker på at det ligger veldig godt til rette for at klubben skal få suksess i årene som kommer, sier han til Brann.no.

Tjærnås ble ansatt som Brann-speider sommeren 2015 og inngikk noen måneder senere en avtale ut 2017. Nå settes det punktum for videre samarbeid.

Tjærnås sier i pressemeldingen at han i stor grad har bestemt seg for hva han kommer til å gjøre videre, men ønsker ikke å si noe om det nå.

Ifølge Soltvedt vil Brann nå jakte en ny speider som kan overta Tjærnås' oppgaver.

Mest sett siste uken