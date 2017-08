To mål i ekstraomgangene avgjorde for LSK Kvinner

To mål på tampen av 2. ekstraomgang sørget for at LSK Kvinner slo Stabæk 3-1 og tok seg til semifinalen i NM fotball for kvinner onsdag. Der venter Vålerenga.

Først ble LSKs kaptein Ingrid Moe Wold frispilt på høyresiden og fikk satt skuddet bak landslagskollega Ingrid Hjelmseth fra kloss hold. Da var det bare fem minutter igjen til kampen måtte ha blitt avgjort på straffespark. 3-1-scoringen var det siste som skjedde. Guro Reiten satte opp Synne Skinnes Hansen som enkelt gjorde 3–1.

Synnes Skinnes Hansen ga LSK ledelsen 27 minutter ut i 1. omgang, men Stabæk utlignet til 1–1 ved Synne Jensen fire minutter ut i 2. omgang.

Flere mål kom det ikke, og dermed gikk kampen til ekstraomganger. Under trekningen på NRK rett etter kampen ble det kjent at LSK Kvinner møter Vålerenga borte i semifinalen.

Emilie Nautnes ble den store helten med fire scoringer da Arna Bjørnar slo Grand Bodø ut av NM-kvartfinalene med 5-1-seier tidligere onsdag kveld.

Nautnes scoret kampens to første mål på Arna Idrettspark mot Grand Bodø, og etter at Josée Nagi la på til 3–0 og Line Dverseth Danielsen reduserte fra straffemerket, scoret Nautnes to mål til.

Arna Bjørnar vant 5–1 og er trygt videre til NM-semifinalene.

Vålerenga la grunnlaget for avansement i første omgang mot Trondheims-Ørn på bortebane. Gunhildur Jonsdottir og Anne Lise Olsen sørget for at Oslo-laget ledet 2–0 før pause.

Oda Fugelsnes ga hjemmelaget et håp med sin 1-2-scoring i det 72. minutt, men Vålerenga holdt unna.

Den siste kvartfinalen mellom Klepp og Avaldsnes spilles først til helgen. Vinneren får møte Arna-Bjørnar på hjemmebane i semifinalen siste helgen i september.

