ANNONSE

Stabæk-kaptein Morten Skjønsberg har skrevet under en ny toårskontrakt.

- Jeg er veldig glad for at jeg får fortsette her i Stabæk, og jeg gleder meg til å bidra framover. Jeg hadde min første trening i dag. Det var litt tungt, men det kjennes godt å være i gang igjen, sier 33-åringen til Stabak.no.

Skjønsberg var aldri i tvil om at han ville i fortsette i klubben.

Bærumslaget slet tungt i store deler av sesongen, men kom seg gjennom kvalifiseringen og berget plassen etter seier over to kamper mot Jerv.

Skjønsberg har følgende forklaring på hvorfor han og sportslig leder Inge André Olsen kom fram til en avtale på akkurat to nye sesonger:

- Det er slitsomt å krangle med Inge hvert år, så derfor ble vi enige om to år denne gangen, sier Stabæk-kapteinen med et glis.

(©NTB)