To røde kort da United sikret finaleplassen

MANCHESTER UNITED - CELTA VIGO 1-1 (2-1 sammenlagt):

«Den viktigste kampen i vår historie.»

Det sa Manchester United-manager José Mourinho før returoppgjøret med Celta Vigo i Europaligaens semifinale på torsdag, og det så virkelig ut som om nervene hadde tatt de røde djevlene i de første minuttene av kampen mot spanjolene torsdag kveld.

For selv om United hadde en 1-0-seier med seg i bagasjen fra første oppgjør i Nordvest-Spania, hadde ikke gjestene planer om å gi seg uten kamp.

Men da Celta Vigo-angriperne ikke klarte å overliste keeper Sergio Romero, var det i stedet en utskjelt Marouane Fellaini som fikk lede Manchester United til deres første europacupfinale siden Champions League-finalen i 2011.

Kampens første mål kom allerede i det 17. minutt, og førte til at rødtrøyene i stor grad kunne kontrollere inn sammenlagtseieren foran et fullsatt Old Trafford.

I sluttminuttene fikk Celta Vigo riktignok en utligning, og sørget for ny spenning på overtid. De siste minuttene ble imidlertid totalt overskygget av to røde kort og håndgemeng blant de to lags spillere, før United-fansen til slutt kunne trekke et lettet sukk over at finaleplassen var sikret.

- Fysisk snålt å ramle sånn

- Det ser virkelig ut som om Eric Bailly gir Guidetti en ordentlig kilevink, sier MAX-ekspert Thomas Myhre etter kampen, om scenene som utspilte seg i sluttminuttene av kampen da både Bailly og Celta Vigo-målscorer Facundo Roncaglia ble utvist.

Det hele startet med at Bailly ga John Guidette et slag i fjeset.

- Det er hånd i ansiktet. Kraftfullt. Du ser etterpå også, han tar ørene hans. Han detter veldig enkelt, men allikevel, det skal du ikke gjøre. Det er dumt av Bailly å prestere å gjøre noe sånt i en semifinale. Også ser vi Roncaglia etterpå, som også drar over hånda. Derfor blir det rødt kort, sier han.

Fotballekspert Bengt Eriksen er imidlertid ikke imponert av John Guidettis prestasjoner i situasjonen.

- Guidetti er jo skuespiller de luxe. Du velver ikke sånn av at noen tar øret ditt, sier han.

- Det er jo helt fysisk snålt å skulle ramle bakover fordi noen tar øret ditt. Så han vil jo provosere fram et kort, selvfølgelig. Men du skal ikke opp og ta øret til folk, legger han til.

- De risikerte alt

Manchester United-manager José Mourinho innrømmer at tiden gikk sakte på Old Trafford på torsdag.

- Det er det vakre med utslagsrunder. Når et lag ligger under, satser de alt. De risikerer alt, de prøver alt, sier han.

GLEDE: Manchester United-manager Jose Mourinho omfavner en av sine medarbeidere etter at finaleplassen er sikret.

- De gjorde det den siste halvtimen av kampen, og de gjorde det vanskelig for oss, sier Mourinho.

Portugiseren mener at en seier i finalen vil gjøre årets United-sesong til en suksess.

- Du kan si det. Jeg synes ikke det er rettferdig om vi skal bedømmes på én kamp. Men sånn er virkeligheten. Om vi vinner et slikt trofe og kommer oss tilbake til Champions League, vil det være en melding fra oss, sier Mourinho.

Nervøs åpning

Og det åpnet altså like nervøst som det endte for Manchester United.

Før fire minutter var spilt ble Iago Aspas tredd gjennom mellom midtstopper og back, og fra skrått hold fikk angriperen til en avslutning som Sergio Romero måtte slå til hjørnespark.

Gjestene fortsatte å dominere spillet, og om Manchester United har vært en skygge av seg selv de siste årene, så de ut som en skygge av skyggen de første minuttene på Old Trafford denne kvelden.

Helt til Paul Pogba dro frem litt fotballmagi fra øverste hylle.

- 3 x 19,5 i stil!

Franskmannen kjørte et aldri så lite trikseshow på midtbanen da han vippet ballen over tre Celta Vigo-spillere, skjøt fart, og sendte den videre til en Marcus Rashford i stormløp.

- Til tre ganger 19,5 i stil, det Pogba gjør her, utbrøt MAX-kommentator Kenneth Fredheim om mannen som kostet 89,3 millioner pund da han gikk til Manchester United fra Juventus i fjor sommer.

TEKNIKK FRA ØVERSTE HYLLE: Paul Pogba leverte en herlig teknisk detalj i kampen mot Celta Vigo på torsdag.

- Se på dette, Kjetil. Trikser til bronseballen mens han lurer seg forbi tre mann!

- Ja, det er høy klasse over det der. I akkurat den situasjonen der forsvarer han prislappen sin og, istemte ekspertkommentator Kjetil Rekdal.

Rashford fikk en dårlig touch og skjøt ufarlig utenfor, men den tekniske detaljen så ut til å gi Manchester United en vitamininnsprøytning.

Fellaini-heading

Fem minutter senere slo nevnte Rashford et langt innlegg mot Marouane Fellaini på bakerste stolpe. Belgieren hadde med seg lagkamerater i feltet, men valgte å heade inn i nærmeste hjørne, og Celta Vigo-keeper Sergio kunne ikke gjøre annet enn å slå ballen videre inn i nettet.

Dermed var Manchester United i ledelsen, og de aller fleste skuldrene på Old Trafford senket seg et par centimetere.

Celta Vigo slet med å svare på Uniteds mål, og først mot slutten av omgangen ble det virkelig farlig foran hjemmeburet. Men ingen av danskene Pione Sisto eller Daniel Wass klarte å pirke ballen i nettet, og dermed gikk lagene til pause med 1-0 til hjemmelaget.

Sen utligning

Andre omgang startet med at en svenske fortsatte der to dansker slapp.

John Guidetti fikk pannebrasken på et innlegg før minuttet var spilt etter pause, men headingen gikk utenfor Sergio Romeros bur. Etter timen spilt fikk samme mann en ny sjanse til å utligne, men også denne gangen gikk svenskens avslutning - denne gang med beina - like utenfor.

Alle gode ting er tre, sies det, men da Guidetti bommet på nok en gedigen sjanse kvarteret før slutt måtte Celta Vigo-fansen innse at dette bare ikke var dagen.

AVGJØRELSEN: Marouane Fellaini satte inn målet som langt på vei sikret Manchester United europacupfinalen.

Inntil fem minutter før slutt, da spenningen med ett var tilbake i kampen.

Da fikk Facundo Roncaglia stå fullstendig umarkert på et innlegg fra Pablo Hernandez og nikke ballen inn i lengste stolpe.

- Det er dårlig forsvarsspill, for det er veldig få United-spillere rundt duellen, påpekte Kjetil Rekdal.

To røde kort

Utligningen var et faktum, og dramatikken var så visst ikke over.

Like etter scoringen gikk John Guidetti bakken, og spillerne fra de to lagene samlet seg på midtbanen i en voldsomt håndgemeng.

Dommer Ovidiu Alin Hategan hadde mange sinte spillere å roe ned, og det kokte i flere minutter før kamplederen fikk roet stemningen ned.

- Her er det dramatikk så det holder! utbrøt Kenneth Fredheim.

Episoden endte med at målscorer Roncaglia fikk det røde kortet for å ha dyttet borti både Paul Pogba og Eric Bailly, mens Bailly også ble utvist for å ha mistet hodet i håndgemengen.

Det ble lagt til seks minutter, men flere scoringer ble det ikke.

Utrolig nok.

Gigasjanse i sluttsekundene

I kampens aller siste sekund hadde Guidetti nok en mulighet til å bli Celta Vigos store helt, da han fikk ballen på nærmest åpent mål. Svensken fikk imidlertid ikke kontroll på kula, og United fikk klarert før dommeren blåste i fløyta for siste gang.

Dermed er vinnerne av Mesterligaen og Serievinnercupen fra 2008, 1999 og 1968 klare for sine første Europaliga-finale.

Der møter laget Ajax, som på tross av et 1-3-tap for Lyon tok seg til finale med 5-4 sammenlagt.