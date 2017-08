Alexander Sørloth scoret to ganger for Midtjylland borte mot Apollon Limassol i europaligaen, men danskene tapte likevel 2-3 i første oppgjør.

Midtjylland fikk likevel med seg et greit resultat i første kamp av 4. kvalifiseringsrunde. Returoppgjøret i Danmark kan bli svært spennende for Sørloth og co.

Charalampos Kyriakou sendte kypriotene i føringen etter 15 minutter, men Sørloth utlignet sju minutter før pause.

Etter 70 minutters spill sendte Jander vertene opp i 2-1, men igjen utlignet Sørloth. Helt på tampen ga imidlertid Ioannis Pittas hjemmelaget en knepen seier.

Gustav Wikheim fikk ni minutter som innbytter for bortelaget. Sørloth spilte hele kampen.

(©NTB)