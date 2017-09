Tokmac Nguen matchvinner for Godset mot Tromsø

Sørget for at laget fra Nord-Norge tok et steg nærmere nedrykk.

STRØMSGODSET - TROMSØ 2-1:

Strømsgodset tok tre poeng hjemme mot Tromsø i Eliteserien søndag kveld. Bassel Jradi og Tokmac Nguen scoret for drammenserne.



Mikael Ingebrigtsen scoret målet for gjestene, men et nytt tap betyr at Tromsø fortsatt har kurs mot nedrykk fra toppdivisjonen i år.

Laget fra Nord-Norge står med 22 poeng etter 23 kamper og har nå tre poeng opp til sikker plass og to poeng opp til kvalifiseringsplassen.

Tromsøs Mikael Ingebrigtsen er likevel ikke bekymret.

- Jeg har god tro på dette her, så det bekymrer meg ikke, sa han til Eurosport på spørsmål om han fryktet at klubben skulle rykke ned.

Tromsø-keeper i «feil shorts»



Strømsgodset står nå med 32 poeng etter 23 ligakamper.



Til tross for seieren var ikke Godset-sjef Tor Ole Skullerud helt fornøyd med kampen og mente gjestene ga fra seg initiativet i oppgjøret.

- Jeg synes starten er veldig bra og vi kunne avgjort tidlig, vi hadde mange sjanser. Fra midt i første omgang og ut kampen blir vi for lave og plages av et Tromsø som turte mer og er gode med ballen. Jeg er ikke 100 prosent fornøyd i dag, men vi vippet det i vår favør, sier han til Eurosport.

Underveis i kampen var det flere som bet seg merke i at Tromsø-keeper Gudmund Kongshavn sto i mål iført en Strømsgodset-shorts.

Forklaringen på det skal være at gjestene hadde glemt igjen sin egen keeperbukse hjemme i Tromsø, og måtte derfor låne shorts av vertene.

Kom bort til oss, rett og slett brennklart. Shortsen var gjenglemt i Tromsø. — Arne Jonny Johnsen (@ArneJJohnsen) September 24, 2017





Drømmestart



Det var kun spilt ett minutt på Marienlyst da vertene tok ledelsen. Midtstopper Jakob Glesnes slo en meget god langpasning opp mot Bassel Jradi og dansken tok ned ballen med en nydelig touch, før banket ballen over hodet på Tromsø-keeper Gudmund Kongshavn og i nettet.

Godset åpnet kampen på forrykende vis og burde ledet med mer enn 1-0 til pause. Etter fem minutter var Jradi på farten igjen og la inn mot Jonathan Parr som lusket ved bakerste stolpe. Avslutningen fra Parr ble imidlertid blokkert av gjestens forsvar og rullet ut til hjørnespark.

Like etter fikk Tromsø en god sjanse. Lasse Nilsen tok med seg ballen og la inn mot Mikael Ingebrigtsen. Han fikk hodet på ballen, men Espen Bugge Pettersen i Godset-målet var med på notene og reddet.

I det 10. minutt burde Godset økt ledelsen. Lars Vilsvik og Kristoffer Tokstad kombinerte fint, før førstnevnte la inn mot Eirik Ulland Andersen. Han avsluttet først i blokka, før returen havnet hos Jradi, men også hans avslutning ble blokkert av et oppofrende TIL-forsvar.

I andre enden av banen fortsatte Ingebrigtsen å skape hodebry for hjemmelaget og avsluttet godt fra skrått hold etter et framspill av Gjermund Åsen. Denne gangen gikk skuddet like utenfor mål.

Slo tilbake



24 minutter var spilt da Ulland Andersen forsøkte seg igjen. Han mottok ballen på midtbanen, brukte et par touch på å legge den til rettet og sendte i veien et skudd med adresse krysset. Tromsø-keeper Gudmund Kongshavn vartet opp med en svært god redning og avverget faren.

Etter en heseblesende første halvtime på Marienlyst roet det seg litt ned og da lagene gikk til pause ledet vertene fortsatt med 1-0.

Kort tid etter hvilen fikk Tromsø sin utligning. Åsen hadde løpt seg fri og la 45 grader ut mot Ingebrigtsen. Han dyttet kula under keeper og i mål.

Så var Thomas Lehne Olsen nær ved å sende gjestene foran like etter. Igjen var Åsen arkitekt og la flatt inn foran mål. Hans Nordbye bommet først på kula, men Lehne Olsen var på plass og fikk avsluttet alene fra rundt sju meters hold. Avslutningen gikk imidlertid håpløst utenfor.

Følsom Jradi



Etter 57 minutter fikk Parr ballen i god posisjon og dro seg innover i banen. Skuddet var godt, men snek seg like utenfor stolpen.

I det 60. minutt skulle det lykkes for hjemmelaget. Jradi fikk ballen av Tokmac Nguen og takket ved å severe en følsom lobb tilbake til lagkompisen. Nguen var dermed alene med keeper og gjorde ingen feil.

Mot slutten slet Tromsø med å trenge igjennom vertenes forsvar i jakten på en utligning og da Lehne Olsen skjøt utenfor fra god posisjon på overtid, ble det klart at gjestene ikke skulle få med seg poeng hjem.

Tromsø ligger fortsatt på nedrykksplass og går en tøff høst i møte.

