Tokmac-perle endte Strømsgodsets seierstørke

ANNONSE

STRØMSGODSET - SANDEFJORD 1-0:

MARIENLYST (Nettavisen): Strømsgodset åpnet sesongen med 3-1-seier over Haugesund hjemme på Marienlyst, men siden har det gått tråere for de ambisiøse drammenserne.

Uavgjort mot Sogndal og Aalesund og et pinlig 0-3-tap for Brann var fasiten etter de tre neste kampene, og dermed var det et Godset-lag med et visst press på seg som tok imot Sandefjord til åpningen av den femte serierunden lørdag kveld.

Sandefjord på sin side overrasket med borteseieren over Vålerenga tidligere i april, før det ble ny seier over Kristiansund sist runde, og dermed lå hvalfangerne over Strømsgodset på tabellen før lørdagens batalje.

Og Strømsgodset så ut til å gå på et nytt skuffende poengtap i møtet med Sandefjord, helt til Tokmac Nguen viste seg fram for alvor.

Midtveis i andre omgang kombinerte han herlig med Bassel Jradi og avgjorde kampen med en nydelig avslutning, utagbar for Sandefjord-keeper Invar Jónsson, og endte dermed seierstørken for Tor Ole Skulleruds menn.

- Ingen vakker fotballkamp, men Strømsgodset kom ut etter pause med det som så ut som en helt annen innstilling, konstaterte Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim da dommeren blåste i fløyta for siste gang i kampen.

- Brann-tapet svei

Men Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud bryr seg ikke mye om at kampen ikke var vakker. Han innrømmer overfor pressekorpset etter kampen at han var svært misfornøyd med måten laget fremsto på i kampen mot Brann for i andre serierunde, der drammenserne ble sendt hjem med 0-3 i bagasjen.

Med to skuffende resultater etter det smakte det derfor enormt godt med seier over Sandefjord.

- Brann-tapet svei fordi vi ikke likte måten vi fremsto på. Derfor har fokuset etter det vært å samle laget vårt. Det synes jeg vi klarte på en god måte i dag, sier Skullerud til Nettavisen.

- Kampen åpnet seg i andre omgang. Første halvdel av andre omgang er bra. Der er vi best, vi har vår beste periode, og får en flott scoring. Så likte jeg ikke at vi falt så langt tilbake i banen og fikk så mange dødballer imot oss som vi gjorde etter scoringen. Det ble hektisk, men vi forsvarte oss godt. Det er fantastisk hvordan vi verner foran egen kasse, sier Strømsgodset-treneren.

Hjertet i halsen

Sandefjord fikk nemlig et par store muligheter på tampen - aller størst da tidligere Godset-spiller Flamur Kastrati fikk ballen like foran mål etter et raskt tatt frispark. Bare en heltemodig blokkering av Marius Høibråten hindret Sandefjord-utligning tre minutter på overtid.

- Du satt med hjertet i halsen der, kanskje?

- Ja, jeg var ikke noe happy med bildet av kampen da, nei. Det er noen voldsomme karer de har som de hiver opp der.

MED HJERTET I HALSEN: Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud satt med hjertet i halsen mot slutten av kampen, da Sandefjord presset for utligning.

- Hvorfor skjer det?

- Jeg tror det har litt med at vi føler at vi trenger denne seieren. Da blir vi litt passive og detter litt tilbake i banen, i stedet for det motsatte. Og vi tar litt dårlige vare på kontringene våre fordi vi er litt pressa, mener Strømsgodset-treneren.

Men så var det denne Tokmac Nguen, da. Etter 65 minutter kombinerte han flott med Bassel Jradi, og limte kula nydelig i høyre hjørne av Sandefjord-målet.

- Tålmodighetsprøve

- Det var veldig deilig. Det var foran Godset-unionen der, så det var veldig deilig, sier matchvinneren til Nettavisen.

Det var 23-åringens første mål for Strømsgodset på nesten ett år.

- Vet du når du scoret sist for Godset?

- Var det Odd Grenland, eller, før jeg ble skadet?

Helt riktig. 29. mai i fjor, i bortekampen mot Odd, var sist gang Tokmac Nguen kjente nettsus før i dag. Mye av grunnen er en vond kneskade som satte ham ut av spill gjennom store deler av høstsesongen i fjor.

Lørdagens matchvinner innrømmer at det har vært en tålmodighetsprøve å komme tilbake fra skaden.

- Ja, det har det. Det er ikke første gang jeg har vært så skadet, så jeg visste at jeg måtte være tålmodig og bare jobbe hardt. Så ville det komme en ny sesong, så jeg har egentlig gledet meg siden forrige sesong sluttet, sier Tokmac.

- Jobbet med å spille hverandre gode

Han var ikke bekymret etter Strømsgodsets første omgang, og var hele tiden sikker på at sjansene ville komme.

- Vi er alltid forberedt på det på Marienlyst. Folk kommer hit og legger seg bakpå. Det handler om å være tålmodige og ta sjansene når de kommer, sier Nguen.

Og at scoringen kom etter fine kombinasjoner av Nguen og Bassel Jradi, var heller ingen tilfeldighet, om vi skal tro 23-åringen.

UTAGBART: Sandefjord-keeper Ingvar Jónsson hadde ingen mulighet til å stoppe skuddet fra Tokmac Nguen.

- Den pasningen fra Bassel er perfekt. Vi har jobbet mye med å spille hverandre gode, og når jeg får den sjansen der velger jeg å avslutte. Da curler jeg den inn, beskriver han scoringen.

- Jeg har jobbet mye med å skyte en del. Vi har mange sjanser i løpet av en kamp, så jeg måtte bare ta den til slutt.

I strupen på vertene

De første par minuttene av kampen ble likevel dominert av gjestene, som skaffet seg to hjørnespark før Strømsgodset i det hele tatt hadde fått besøke Sandefjords banehalvdel.

Men farlighetene uteble, og etter det innledende presset var det Strømsgodset som overtok initiativet i kampen.

Etter 13 minutter var Marko Tagbajumi overraskende alene foran mål med ballen, men en dårlig touch og en enda dårligere avslutning etterlot seg bare et fortvilet stønn fra drammenspublikummet.

Syv minutter senere var det Marius Høibråten sin tur til å forsøke seg, men hans avslutning strøk krysset bak Sandefjord-keeper Ingvar Jónsson.

- Ingen underholdende omgang

Etter det var lagene like gode. Eller like dårlige, må det være lov å si. For verken Strømsgodset eller Sandefjord klarte å nærme seg noen farligheter. I stedet florerte feilpasningene, og frustrasjonen bredte seg på tribunene på Marienlyst.

- Det må være lov å si at dette ikke har vært noen underholdende omgang, konstaterte Eurosports Kenneth Fredheim noen minutter før pause, og han hadde svært rett i akkurat det.

Fire minutter før pause kom kampens hittil største sjanse, da Lars Vilsvik kom fri på høyrekanten og slo inn foran mål. Marcus Pedersen kom stupende, men klarte ikke å treffe ballen som strøk foran Sandefjords mål.

Og dermed gikk lagene til pause med to smultringer i målprotokollen.

Det virket som om trener Tor Ole Skullerud hadde gitt Godset-guttene en leksjon i pausen, for vertene kom i hvert fall ut til andre omgang med langt mer sprut i føttene. Marcus Pedersen var ganske umiddelbart bare noen centimeter for kort for å skli inn 1-0-ledelsen for hjemmelaget, men det ville seg liksom ikke.

Matchvinnerscoring

Godset bet seg fast nå, men verken forsøket fra Bassel Jradi eller et nytt fra Marcus Pedersen klarte å overliste Sandefjord-keeper Jónsson.

Men det forløsende målet skulle komme.

Etter hvert satt mann med følelsen av at det trengtes en enkeltmannsprestasjon til for å få jull på byllen for Strømsgodset, og da var det én mann som utpekte seg - Tokmac Nguen. Og etter 65 minutter la 23-åringen opp til veggspill med Bassel Jradi, mottok ballen igjen, og limte den inne i lengste hjørne med en herlig curl.

ASSIST: Bassel Jradi var nest sist på ballen da Tokmac Nguen satte inn seiermålet for Strømsgodset.

Godset-trener Tor Ole Skullerud lar seg imponere av sin matchvinner.

- Han er en kreativ fyr som på sitt beste holder et veldig, veldig høyt eliteserienivå. Han er en underholdende fotballspiller som er morsom å se på, og som har et ferdighetsregister som det er høyt nivå på, sier treneren til Nettavisen etter kampen.

- Det er sånne spillere som raskt blir lagt merke til av andre klubber, er det ikke?

- Det tenker jeg ikke på. Det tenker jeg ikke på, gjentar Skullerud.

- Men det er nå en del av filosofien i Strømsgodset, at spillere er her en periode og så selges de videre. Hvis det skulle skje igjen, så er vel det en del av hvordan vi driver fotballklubb her, legger han til.

Kocacs inn

Marienlyst eksploderte etter scoringen, men Sandefjord holdt på å svare umiddelbart med et angrep som så vidt ble avverget til et hjørnespark. Gjestene ga seg nemlig ikke uten kamp, og kvarteret før slutt var El Hadji Kane svært nær en utligning etter en ny corner.

Fire minutter før slutt sendte Sandefjord-trener inn tidligere Godset-helt Peter Kovacs, i et forsøk på å få inn en sen utligning, og ungareren ble mottatt med unison jubel fra Godset-publikummet.

På tampen var Flamur Kastrati alene gjennom, men avslutningen ble blokkert i siste sekund. Og da Sandefjord heller ikke klarte å utnytte hjørnesparket, kunne Godset-fansen puste lettet ut.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!