Toppfotball-gutta: - Det er så mye bra i norsk fotball

ANNONSE

- Aksel Lund Svindal, Petter Northug, si hva du vil, det blir aldri det samme. Det blir aldri den gleden, den kjærligheten, den måten å samle en nasjon på, rett og slett, sier Håvard Lilleheie til Nettavisen.

Lilleheie har akkurat fortalt historien om da han som konferaniser på den norske fotballgallaen viste et klipp av Islands EM-helter. Klippet der heltene kom hjem til sagaøya etter bragden og ble hyllet av en hel nasjon.

Han sammenlignet dette med tomme tribuner på Ullevaal stadion og den bølgedalen norsk fotball har opplevd de siste årene, men lot så tankene raskt vandre til den gang vi hadde slike tilstander i Norge. Da Drillos gutter kvalifiserte seg til VM i 1994 og da Brasil ble slått i 1998-VM.

- Det er bare fotballen som kan gjøre dette. Sånn er det, mener han.

Toppfotball



Den tidligere TV 2-profilen, Martin S. Roppestad og Lasse Vangstein er folka bak Toppfotball - en podcast om nettopp norsk fotball.

Toppfotball og Nettavisen har nylig inngått et samarbeid. Formålet er å gå sammen for å få godt stoff om norsk fotball ut til leserne. Allerede lørdag sparkes samarbeidet i gang med ei kanonkule i krysset når gutta møter den tidligere Liverpool-helten John Arne Riise til intervju.

Det var Roppestad som kom på ideen om Toppfotball-podcasten.

- Det er så mye podcaster og programmer som handler om fotball, og det er mye bra podcaster, hvor man innimellom har litt norsk, men jeg savnet noe der man går gjennom hva som skjer i norsk fotball, sier han.

Bagett og kaffe



Han fikk raskt Lilleheie og Vangstein med på laget.

- Jeg satt meg ned og forhørte meg med forskjellige folk og da kom både Lasse og Håvard tidlig opp på blokka. Det er to karer som har peiling og er komfortable med å prate. Jeg snakket med Håvard først, forteller han.

- Jeg tenkte: Kommer han til å være interessert? Han har sikkert nok med sine egne greier og er superkjendis. Men så kjøpte jeg en bagett og en kopp kaffe til ham og da var han solgt. Vi fant hverandre veldig fort.

I Toppfotball snakkes det ikke bare om landslaget eller de største lagene i Eliteserien. Gutta tar for seg det meste som rører seg i norsk fotball.

- Det som er med norsk fotball er at veldig mange har et lag de støtter på grunn av enten lokal kjærlighet eller at nabogutten spiller på laget, eller sånne ting. Men de siste årene har inntrykket vært at det er en nedgang i interessen. Liverpool, Manchester United, Real Madrid og Barcelona betyr mer for den vanlige norske fotballsupporter, og vi håper å bidra til at vi får et ekstra øye til norsk fotball igjen, forklarer Vangstein.

- Det er så mye bra som skjer i norsk fotball, det er mye bra talenter der ute, det er spennende kamper, kule oppgjør med mye folk på tribunen og det er noe eget med den norske, nære fotballen, enten det er i Eliteserien eller ned i tredje, fjerde, og femte divisjon, forteller han videre.

- Håpet ble planet



Selv om norsk fotball i lengre tid altså har vært nede i en bølgedal, ser gutta i Toppfotball lyst på framtiden og håper på en snarlig opptur.

- Kanskje vi traff planken. Vi gikk på når det var som mørkest og nå får vi være med på oppturen, sier Lilleheie og utdyper ytterligere:

- Det er en interesse blant folket og det merket du da vi byttet landslagstrener. Håpet ble planet og folk begynte å snakke om norsk fotball igjen. Det har vært veldig mye landslagshat, spesielt etter playoffen mot Ungarn og inn i VM-kvalifiseringen. Jeg har følt at folk tenker: «Jeg orker ikke mer, jeg følger ikke norsk fotball lenger, det er bare ræva, jeg gidder ikke». Men nå kjenner jeg gløden igjen, sier han.

BLE HYLLET: Islands fotballhelter spilte seg til kvartfinale under EM i Frankrike og ble hyllet av en hel nasjon.

Lilleheie påpeker videre at denne skuffelsen og oppgittheten over norsk fotball, når det går dårlig, er et tegn på at folk faktisk følger med.

- De har blitt skuffet så mange ganger. Det viser en interesse, sier han.

Når det gjelder selve podcasten kjører gutta litt forskjellig opplegg fra gang til gang. Noen ganger er det gjester på besøk og andre ganger er det gutta selv som kjører showet og prater seg imellom om norske temaer. I fjor kåret de blant annet «årets Vardy» - en spiller de mente har mulighet til å ta de samme stegene som Leicesters Jamie Vardy. Premier League-spissen gikk på få år fra lavere divisjoner til stjernestatus og ligagull.

Strømmens Martin Trøen stakk for øvrig av med den prisen.

Toppfotball har allerede rundt 40 episoder på samvittigheten og flere prominente gjester har fått snakk fritt og uhemmet i programmet.

- Vi har hatt flere gjester som sier at det er så fint å kunne komme til et slikt format å snakke om faget sitt, de får tid til å snakke om det, uten at bare litt blir tatt ut i tabloide overskrifter i avisene, forteller Vangstein.

- Hæ? Er det sant



Det er spesielt én gjest som gjorde stort inntrykket på Toppfotball-gjengen, nemlig den tidligere Kongsvinger-treneren Luis Pimenta.

Han ledet Kongsvinger til cupfinale sist sesong.

- Han kom med et par nye ting, ikke bare A-4 mainstream svar, sånne politikersvar. Han sa plutselig at mentaliteten til norske spillere var langt bedre enn hos portugisiske spillere, som han har jobbet mye med. Da tenkte jeg: «Hæ, er det sant. Kan du si det en gang til», sier Roppestad.

- Hvem er drømmegjesten i 2017?

- Lars Lagerbäck, svarer gutta omtrent i kor.

De tre gutta beskriver seg selv som supportere, og mann i gata, framfor å skryte på seg noe ekspertstempel. Roppestad er ordstyrer og, ifølge de to andre, kaffekoker, mens Lilleheie, som svoren Strømsgodset-supporter, og Vangstein, som er tidligere mediesjef i Vålerenga, har fritt spillerom.

- Håvard må tas ned, men tar også ting opp, når det er for langt nede. Hvis det blir for seriøst, så blir Håvard rastløs, forteller Roppestad.

Lilleheie skyter raskt inn:

- Hvis Lasse bruker for lang tid bryter jeg inn og krever poeng, poeng.

- Jeg tror vi utfyller hverandre godt. Vi er oss selv i studio. Vi er bare engasjerte i det vi snakker om, når vi snakker fotball. Det å få lov til å snakke om fotball, opptil flere timer i uken, er nydelig, mener Vangstein.

Du kan lese mer om podcasten Toppfotball på Twitter, og Facebook. Alle episodene er tilgjengelig via podcastens side på iTunes.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!