Toppscoreren gjorde vondt til verre for Strømsgodset

STRØMSGODSET - STABÆK 1-2:

MARIENLYST (Nettavisen): Gråe regnskyer hang lavt over Konnerud-åsen og la et dystert teppe over Marienlyst stadion. Regndråpene trommet mot tribunetaket. Temperaturen krøp sakte, men sikkert under ti grader.

På gressmatta kjempet hjemmelagets spillere foran drøyt halvfulle tribuner, til enkelte frustrerte utrop fra de fremmøtte. Enkelte sinte. Alle engasjerte.

På tabellen truet nedrykksstreken seg stadig nærmere seriemesterne fra 2013.

Det blir 17. mai i Drammen i år også. Elvefolket kommer ikke unna nasjonaldagen. Men det blir nok den tristeste feiringen på mange år, med 1-2-tapet for Stabæk i bagasjen, 13.-plass på tabellen og bare ett poeng på de fire siste kampene.

Ut i hundre

Strømsgodset gikk ut i hundre, og ville åpenbart gjenvinne tilliten til et seiershungrig drammenspublikum. Fra første minutt satte vertene inn et press mot Sayouba Mandé og hans Stabæk-bur, men gjestene fikk ridd av stormen.

Og etter at åpningstrykket hadde lagt seg ble det en langt jevnere kamp på Marienlyst. Gjestene fra Bærum spilte med selvtillit etter to sterke kamper mot Vålerenga og Rosenborg, dog uten seier i noen av dem, mens Strømsgodset var ivrige på sin første trepoenger siden 1-0-seieren over Sandefjord for snart en måned siden.

Men selv om forsøkene var mange, var feilpasningene det samme. Og 35 minutter ut i kampen nådde hjemmefansens frustrasjon et helt nytt nivå.

Brochmanns femte

Tonny Brochmann fikk føre ballen på tvers av banen, ved kanten av 16-meterstreken, og da han plutselig tverrvendte 180 grader var Kristoffer Tokstad borte. Dansken ladet skuddfoten, og dunket inn sitt femte mål for sesongen.

Fortvilelsen ble ikke mindre av at Godset-forsvaret og keeper Espen Bugge Pettersen holdt på å rote det skikkelig til like etter scoringen. 17. mai-stemningen var så langt unna Drammen som overhodet mulig akkurat da.

Men Eirik Ulland Andersen ville feire nasjonaldagen på sjkikkelig vis. Fem minutter før hvilen fikk Strømsgodset frispark ved hjørnet av 16-meteren, og vestlendingen dunket like godt til med strak vrist. Ballen fikk en dupp, snek seg over Sayouba Mandés hansker, og Marienlyst eksploderte.

UTLIGNING: Eirik Ulland Andersen har utlignet for Strømsgodset, og håpet om tre poeng lever ennå på Marienlyst.

Utligningen var en tydelig vitamininnsprøytning for vertene, som plutselig så ut som et fotballag med tro på seg selv igjen, men stillingen holdt seg til pause.

Tokstad i tverrliggeren

Andre omgang startet også i et høyt tempo, og begge lag produserte gode målsjanser. Luc Kassis skudd ble imidlertid slått til corner av Bugge Pettersen, mens Bassel Jradis forsøk ble holdt i fanget av Mandé.

Og idet kampuret rundet en times spill var Godset bare centimetere unna å ta ledelsen for første gang i en seriekamp siden Sandefjord-kampen. Vertene snappet ballen inne på Stabæks banehalvdel, og to trekk senere var Kristoffer Tokstad spilt gjennom. 25-åringen rundet keeper Mandé, men fra nesten død vinkel sendte han ballen opp i tverrliggeren i stedet for i nettet.

Tre og et halvt minutt senere gjorde Eirik Ulland Andersen seg klar til frispark fra samme posisjon som ved scoringen i første omgang. Denne gangen reddet Mandé, og en skummel retur i feltet ble klarert unna av et halvdesperat Stabæk-forsvar. Stabæk kontret, Ohi Omoijuanfo avsluttet over, og kampen levde som bare det.

Toppscoreren tilbake

Marcus Pedersen fikk sjansen til å vippe kampen i Godsets favør på et hjørnespark, men på hel volley traff spissen - som ikke har scoret siden serieåpningen mot Haugesund - bare nesten, og ballen føyk over mål.

Strømsgodset nærmet seg. Stemningen tok seg opp. Noe var i gjære.

Da glemte man Eliteseriens toppscorer, Ohi Omoijuanfo.

NYTT TAP: Godset-trener Tor Ole Skullerud måtte se sine gutter tape for tredje gang på de siste fire forsøkene.

23-åringen hadde ikke scoret siden seieren over Tromsø i femte serierunde, men med drøyt ti minutter igjen av kampen ble Tonny Brochmann spilt fri på høyrekanten. Målscoreren så opp, registrerte at Ohi befant seg inne i feltet, og sendte ballen mot lagkameraten. Ohi dunket til på direkten, på skikkelig goalgettervis, og Bugge Pettersen var sjanseløs.

Ulland bommet

Da ble det stille på Gamle Gress, utenom i det ene hjørnet - der Stabæk-fansen danset, sang, hoppet og jublet.

Fire minutter før full tid kunne Ulland Andersen redde noe av kvelden for vertene, da han fikk stå helt umarkert ved bakerste stolpe og sikte inn avslutningen på hel volley, men målscoreren bommet fullstendig på ballen.

Og det ble ikke flere scoringer. Stabæk kan juble over en fantastisk start på sesongen, femteplass på tabellen, og bare tre poeng bak Rosenborg i tet. Hos Strømsgodset er situasjonen dramatisk verre, og laget må for alvor se seg bakover på tabellen i en sesong der medaljesjansene ser ut til å være ødelagte allerede.