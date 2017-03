Torres stygt skadet i Atletico-kamp

ANNONSE

DEPORTIVO - ATLETICO MADRID 1-1:

Det ble en svært dramatisk og uhyggelig avslutning på kampen mellom Atletico Madrid og Deportivo La Coruna i La Liga torsdag kveld.

Atletico-spiss Fernando Torres gikk nemlig bevisstløs i bakken med et smell etter at Deportivo-spiller Álex Bergantinños kom altfor sent inn bakfra i en hodeduell.

Den tidligere Liverpool- og Chelsea-spilleren var tydelig bevisstløs da han traff bakken, og samtlige spillere rundt duellen, inkludert Bergantinños, innså straks alvoret og tilkalte hjelp.

Flere spillere, blant andre José Gimenez, tok til tårene da lagkameraten lå livløs på bakken.

Etter tre minutters behandling ute på banen, ble Torres båret ut med nakkekrage på.

Ifølge spanske medier kom den tidligere Liverpool-spissen til seg selv igjen, snakket på vei ut av stadion og er utenfor fare.

Atletico Madrid melder på Twitter at stjernespissen har pådratt seg en hodeskade og blir på sykehuset over natten for observasjon.

Spanjolen vil gjennomgå ytterligere prøver fredag.

- Vi er alle redde. Hittil har vi fått oppløftende nyheter. Det viktigste er at Fernando er OK, sa Atléticos venstreback Felipe Luis til BeIN Sports.

Kampen endte 1-1 etter at Florentin Andone ga hjemmelaget ledelsen tidlig i kampen. Antoine Griezmann utlignet for gjestene etter 65 minutter.

KAOTISK: Flere spillere stormet til da Fernando Torres gikk ned for telling.