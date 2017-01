Torsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Hei, folkens.

Vi starter i London, der flere av Arsenal-spillerne skal være bekymret for at det går mot slutten av Alexis Sanchez sin Arsenal-karriere. Superstjernen har ikke blitt enig om ny kontrakt, og i etterkant av kampen mot Bournemouth var Sanchez svært forbannet. TV-bildene fanget opp en illsint chilener svært skuffet over at rødtrøyene nok en gang rotet bort viktige poeng, og stemningen skal ikke ha blitt bedre i garderoben, skriver Daily Mail.

Tidligere Arsenal- og Chelsea-spiller Lassana Diarra kan bli brukt som et forhandlingskort for Marseille i jakten på West Ham Dimitri Payet, skriver L'Equipe. Den franske klubben skal være villig til å by både Diarra og en bøtte med cash for å hente 29-åringen til klubben.

Leicesters Leonardo Ulloa kobles bort, men ifølge The Sun får han ikke lov til å forlate klubben i januar. Både West Bromwich og Hull skal være ute etter 30-åringen.

Det kan gå mot slutten på en kort City-karriere for Pep Guardiola, som nylig hintet om at City kan være hans siste trenerjobb. Nå skriver Marca at Fabio Capello hinter om at Guardiola trolig returnerer til Barcelona som klubbpresident.

Southampton kan komme til å handle i januar. Nå melder Daily Mirror at manager Claude Puel jakter Napolis 25-åring Manolo Gabbiadini. Rødtrøyene skal være villig til å by 17 millioner pund for spissen.

Juventus-spiss Simone Zaza hadde aldri noe ønske om å gå på lån til West Ham, sier agenten hans. Det er Daily Star som melder dette. 25-åringen forsvinner trolig i januar.

Chelsea kommer trolig til å la Ruben Loftus‑Cheek (20) dra på lån i januar, skriver London Evening Standard. Brighton skal være favoritt til å kapre den storvokste spilleren.

Swansea, West Brom, Brighton, Newcastle og Aston Villa skal alle være ute etter å hente Liverpools Kevin Stewart på lån, skriver Daily Mail.

Og til slutt en gladmelding:

Stoke skal være klare til å tilby Peter Crouch (35) en ny kontrakt, skriver Daily Telegraph.

