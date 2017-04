Torsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Vi starter dagen med Zlatan Ibrahimovic. Den svenske stjernen skal angivelig ha fått et tilbud om 5 millioner pund per sesong for å fronte den nye MLS-klubben Los Angeles FC. Tilbudet skal også inkludere at spissen kan bli lånt ut igjen til Manchester United i første halvdel av neste sesong. Zlatans kontrakt med United går ut til sommeren og det er fortsatt uvisst om stjernen vil forlenge den, melder Daily Mail.

Den omstridte backen Serge Aurier skal stå på ønskelisten til Manchester United. Ivorianeren skal angivelig ha fortalt José Mourinho at han ønsker seg til Old Trafford neste sesong og portugiseren skal være interessert. Det er franske L'Equipe som melder om dette om PSG-profilen.

Real Madrid skal etter sigende ikke ha gitt opp håpet om å sikre seg keeper David De Gea fra United og vil gjøre spanjolen til tidenes dyreste keeper til sommeren. Superklubben vurderer å legge inn et bud på solide 60 millioner pund for burvokteren, melder The Sun.

En som kan forlate Real Madrid til sommeren er spissen Alvaro Morata. 24-åringen ønsker angivelig mer spilletid og det passer Chelsea perfekt, siden londonklubben jakter en ny spiss, skriver spanske Diario Gol.

Arsenal skal ha hatt muligheten til å signere N'Golo Kante og Monacos Thomas Lemar for to år siden, for en totalpris på 12,6 millioner pund. Manager Arsène Wenger skal imidlertid ha takket nei til en slik mulighet, ifølge The Sun. Kante er i dag stjerne i Chelsea, etter å først har kriget Leicester til Premier League-tittelen, mens Lemar storspiller for Monaco.

Chelsea frykter at et nytt bud fra Kina kan føre til at Diego Costa forsvinner. Spissen skal ha blitt tilbudt en lønn på rundt 650.000 pund i uka for å spille i den kinesiske ligaen, skriver Daily Mirror.

Emre Can skal være i forhandlinger om en ny avtale med Liverpool, men partene har enn så lenge ikke kommet til enighet. Den røde klubben skal være villig til å beholde tyskeren ut kontraktstiden, om en ny avtale ikke blir signert. Det rapporterer Daily Telegraph.

Watfords Troy Deeney har blitt koblet med en rekke klubber og kan finne på å flytte på seg til sommeren. Det vil trolig kreve et bud på rundt 20 millioner pund for å lokke spissen bort, skriver Daily Star.

Det er ventet at Sunderland vil gjøre store endringer i stallen etter sesongen og opp til 16 spillere kan bli sendt på dør, ifølge Daily Star.

Evertons Romelu Lukaku skal ha fortalt venner at han ønsker seg tilbake til Chelsea, men de blå fra Liverpool skal ha satt en prislapp på svimlende 100 millioner pund på den belgiske kraftspissen, ifølge The Sun.

Tottenham skal være villig til å legge rundt 30 millioner pund på bordet for å sikre seg Douglas Costa fra Bayern München, melder Mirror.

Spurs skal også være én av flere klubber som jakter Burnleys Michael Keane, men står i fare for å miste profilen Eric Dier til Manchester United, skal vi tro Daily Telegraph.

Unggutten Ryan Sessegnon har blitt koblet til de fleste toppklubbene i Premier League, men ifølge Daily Mail kommer talentet til å signere en profesjonell kontrakt med Fulham, så fort han fyller 17 år.

Southampton ønsker seg Swansea-stjernen Gylfi Sigurdsson, melder NBC.

