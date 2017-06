Torsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Så kom bekreftelsen endelig i går: Arsène Wenger skal glede oss videre med sitt nærvær, sine kløktige kommentarer og den ambisøse spillestilen han brenner for med sitt Arsenal.

Men Wenger skal også ha fått oppgaven med å finne sin egen etterfølger, hevder Daily Star. Tabloidavisa mener Bournemouth-manager Eddie Howe er i førersetet om å bli mannen som overtar Gunners om noen år.

Prisen for Virgil van Dijk (25) kommer til å overstige 50 millioner pund når Manchester City kommer på banen med budet sitt for Southampton-midtstopperen. Det hevder i alle fall Daily Mirror.

Leicester ønsker seg omtrent samme pris, 50 millioner pund, for å la Riyad Mahrez (27) skifte klubb i sommer, påstår Daily Express. Den fransk-algeriske kantspilleren skal ha levert en overgangssøknad, og Arsenal trekkes fram som mulig neste arbeidsgiver.

Aldri en dag uten noe om Antoine Griezmann (26). Atlético Madrid-spissen sier nå at framtida hans kommer til å bli bestemt snart, ifølge ESPN. De siste dagene rykter antyder at Manchester United er klare for å kjøpe fri Griezmann for 86 millioner pund.

Men det spørs kanskje om det ikke blir litt ekstra vanskelig for Red Devils, nå som det er klart at Atlético Madrid får fortsatt overgangsnekt, og ikke kan registrere nye spillere i stallen.

Det er mange store summer i omløp i dagens ryktespalte. Her kommer den største av dem alle: Real Madrid skal være villig til å gjøre Chelseas Eden Hazard (26) til verdens dyreste fotballspiller, skal vi tro The Sun.

Den ferske ligamestren i Spania vil by 100 millioner pund, nærmere 1,08 milliarder kroner, for å kjøpe fri Hazard.

Chelsea skal samtidig være i dyptgående samtaler med Monaco om en overgang for Tiemoué Bakayoko (22), melder Foot Mercato. På Stamford Bridge skal den defensive midtbanespilleren ha fått forespeilet en femårskontrakt, mens overgangssummen skal ligge på 42 millioner euro.

Men Bakayoko skal ikke være interessert i å gå videre i forhandlingene før manager Antonio Conte forlenger avtalen med Chelsea.

ETTERTRAKTET: Tiemoué Bakayoko (til høyre) og Monaco-kompisen Kylian Mbappé. I dag er det førstnevnte som lenkes til Chelsea.

Alt dette skal ha blitt satt i gang fordi Nemanja Matic (28) har nektet å inngå forhandlinger om en ny kontrakt, melder samme kilde. Serberen ønsker seg angivelig en gjenforening med José Mourinho i Manchester United.

En annen Chelsea-spiller som er blitt ryktet bort er Cesar Azpilicueta (27). Daily Mail skriver nå at Premier League-mesteren er trygg på at de ikke mister backen til Barcelona.

Manchester United ønsker seg Fulhams stortalent Ryan Sessegnon (17) og kaster seg dermed inn i et kappløp med Tottenham, skriver Daily Mirror. Avisa mener venstrebacken kan bli tilgjengelig for rundt 15 millioner pund.

Liverpool skal samtidig ha droppet tanken på å hente Sessegnon, og kommer heller til å prøve seg på andre spillere i samme posisjon, rapporterer Liverpool Echo. Hulls Andrew Robertson (23) seiler opp som et av alternativene.

Everton og manager Ronald Koeman nærmer seg en avtale der de sikrer seg den tidligere Southampton-backen Cuco Martina (27), melder Independent. Martina ble nylig frigitt av Koemans forrige klubb.