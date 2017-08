Torsdagens Premier League-rykter

José Mourinho skal ha forsøkt å lokke flere av sine tidligere elever til Old Trafford.

PSG skal være nær ved å sikre seg det 18 år gamle supertalentet Kylian Mbappe fra Monaco. Prisen skal ligge på 163 millioner pund, ifølge Daily Record. Samme avis hevder også at PSG skal ha en avtale på plass for Mbappes lagkamerat i Monaco, Fabinho.

Hvis Mbappe forlater Monaco, så vurderer klubben fra fyrstedømmet å legge inn et bud på AC Milans Carlos Bacca, ifølge The Sun.

Chelsea skal ha lagt inn et bud på 35 millioner pund for Arsenal-spilleren Alex Oxlade-Chamberlain. Så sent som onsdag ble det meldt om et bud på 25 millioner pund. 23-åringen er inne i sitt siste kontraktsår med Arsenal og kan derfor gå som bosmanspiller neste sommer, ifølge Daily Star.

Barcelona er fortsatt interessert i å sikre seg Phillipe Coutinho fra Liverpool, men Merseyside-klubben og manager Jürgen Klopp har vist seg som et stort hinder for å få til en slik avtale. Onsdag kveld ble det meldt at et nytt bud på playmakeren hadde blitt avvist, ifølge Marca.

Skal vi tro spanske Sport, så kommer ikke Coutinho til å legge inn en såkalt overgangssøknad i Liverpool denne sommeren.

Chelsea-profilen Willian skal, ifølge Goal, hatt samtaler med Manchester United i sommer og vurdert en gjenforening med José Mourinho.

Newcastle skal ha sikret seg en låneavtale for Chelseas Kenedy. Brasilianeren ble sendt hjem fra Chelseas treningsleir tidligere i sommer, på grunn av en tabbe i sosiale medier, skriver Mirror.

Manchester United skal ha åpnet samtaler med Zlatan Ibrahimovic om en retur til klubben for spissen. Svensken sliter fortsatt med en skade og er trolig ute av spill fram til neste år, ifølge Daily Mail.

Borussia Dortmund skal ha gitt Barcelona beskjed om at de må ut med 150 millioner euro for å kjøpe Ousmane Dembele. Spanjolene ser på franskmannen som en mulig erstatter for Neymar, melder Guardian.

Marseille-trener Rudi Garcia skal ha uttalt at Arsenals Olivier Giroud ville vært en perfekt signering for klubben. 30-åringen skal imidlertid ikke være interessert i å slutte seg til Ligue 1-klubben, ifølge L'Equipe.

Manchester United-manager José Mourinho ønsker minst én signering til denne sommeren og Tottenhams Danny Rose og Inters Ivan Perisic topper ønskelisten, ifølge Manchester Evening News.

Newcastle skal ha hatt samtaler med Arsenal for å få til en overgang for spissen Lucas Perez. Londonklubben håper å få 13,4 millioner pund for 28-åringen, skriver Newcastle Chronicle.

Ifølge Shields Gazette kan Newcastles Jack Colback bli utelatt fra klubbens 25-mannstropp i Premier League denne sesongen.

Chelsea-sjef Antonio Conte skal ha gitt klubben beskjed om at den skal hente Sergi Roberto fra Barcelona. Den anvendelige spilleren kan brukes både på back og på midtbanen, og skal ha en utkjøpsklasul på rundt 40 millioner euro, melder spanske Sport.

Watford håper å trappe opp jakten på Arsenals Kieran Gibbs, men nekter å betale 16 millioner pund, slik Arsenal ønsker, melder Daily Mail.

Valencia-backen Joao Cancelo skal være svært nær en overgang til Chelsea, skal vi tro spanske Don Balon sine rykter.

