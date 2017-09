Torsdagens Premier League-rykter

Manchester City gir ikke opp Arsenal-stjernen.

Manchester City har ikke gitt opp jakten på Arsenals Alexis Sanchez, men de lyseblå er ikke lenger villig til å betale virkelig store penger for chileneren. Ifølge Daily Mail kommer City kun til å tilby rundt 20 millioner pund for stjernen i januarvinduet.

Sanchez var heftig koblet med en overgang bort fra Arsenal mot slutten av sommerens overgangsvindu, men endte opp med å bli værende. Ifølge Arsenal-manager Arsène Wenger, som skal ha uttalt seg til Bein Sports, kan dette komme til å koste Arsenal hele 140 millioner pund i tapt overgangssum og utgifter på chilenerens lønning.

Den samme Sanchez skal for øvrig ha blitt kalt «feit» av sin tidligere trener på U-landslagsnivå, Jose Sulantay, og angrepsspilleren skal nå være usikker til ligamøtet med Bournemouth, ifølge Daily Mail.

18 år gamle Kylian Mbappé, som nylig signerte for PSG, sier at Arsenal var én av klubbene han vurderte seriøst i sommer, melder Telegraph.

Det er ventet at både Arsenal og Chelsea vil fornye in interesse i Bayern München-stjernen Thomas Müller i januar, skriver Mirror.

Ashley Young spiller lite i Manchester United og nå ønsker 32-åringen en prat om framtiden med manager José Mourinho. Young er imidlertid villig til å bli i United ut denne sesongen, ifølge The Sun.

Leicester-spiss Jamie Vardy skal ha uttalt at han ønsker å spille for en klubb utenfor England, om han én dag skal bytte klubb, ifølge Daily Star.

West Ham og Sporting har kranglet om hva som skjedde med William Carvalho mot slutten av overgangsvinduet og Sporting hevder at det aldri kom noe bud på midtbanespilleren. Ifølge Sky Sports finnes det imidlertid to e-poster som beviser at West Ham la inn bud på spilleren.

Rafael Benitez skal være frustrert over manglende overgangsaktivitet i Newcastle, men har bestemt seg for å bli i klubben, skriver Daily Express.

Den ukrainske vingen Jevhen Konopljanka bekrefter at Stoke gjorde et forsøk på å hente ham fra Schalke 04 i sommer, skriver Stoke Sentinel.

Forholdet mellom Chelsea og spissen Diego Costa skal ha surnet ytterligere, etter at klubben angivelig skal ha flyttet spissens bil fra parkeringsplassen til A-laget og plassert den der ungdomsspillerne må parkere. Det melder i hvert fall The Sun.

Everton har planer om å legge inn et bud på Portos midtstopper Ivan Marcano i januar, skriver Daily Mail.

Liverpool-unggutten Ben Woodburn har imponert stort for landslaget til Wales de siste dagene og nå vil den røde klubben tilby den unge spilleren en ny langtidskontrakt, så fort Woodburn fyller 18 år, ifølge Guardian.