Torsdagens Premier League-rykter

Det dukker stadig opp nye spekulasjoner.

I dagens ryktespalte begynner vi i Spania, der Barcelona trolig ikke har gitt opp håpet om å sikre seg Liverpools Philippe Coutinho. Rødtrøyene avslo alle bud i sommer, men Barcelona skal likevel ikke ta et nei for et nei, ifølge direktør Òscar Grau.

Ifølge The Independent kommer likevel ikke Liverpool til å rikke seg i saken. På en annen side melder Mundo Deportivo at Liverpool allerede skal ha gått med på å selge Coutinho til katalanerne for 98,6 millioner pund i januar. Dermed går vi mot nok en overgangssaga når vinduet åpner etter nyttår.

LES: Barcelona-direktør: - Vi er klare til å kjøpe Coutinho i januar

På Old Trafford skal José Mourinho være klar til å signere en ny femårskontrakt med Manchester United verdt 65 millioner pund, skriver The Sun.

Manchester United Juan Mata skal på sin side, ifølge Daily Mirror, ha valgt å takke nei til en forespørsel fra kinesisk fotball.

Den engelske midtbanespilleren Jack Wilshere skal ha et ønske om å forlate Arsenal i januar for å bedre sjansene sine når det gjelder en plass i Gareth Southgates VM-tropp, melder The Mirror. Han var forrige sesong utlånt til Bournemouth.

Samtalene rundt ny Mesut Özil-kontrakt med Arsenal er på rett spor, skal man tro agenten til den tyske 28-åringen. Tyskeren er koblet til flere andre klubber.

Crystal Palace-manager Roy Hodgson skal være klar til å åpne klubbens lommebok i januarvinduet. Målet skal ifølge Daily Mail være å hente inn en rekke erfarne spillere som passer Hodgsons spillestil.

Samtidig er det en rekke spekulasjoner rundt Crystal Palace-stjernen Andros Townsend. 26-åringen kobles til klubber som Leicester, men Palace skal være svært motvillige til å selge.

Og til slutt:

Bristol City er én av fire engelske klubber som jakter skotske Motherwells 19-åring Adam Livingstone, melder Motherwell Times. De tre andre klubbene som er ute etter kantspilleren er ikke kjent.

