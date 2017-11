Torsdagens Premier League-rykter

Angriperen har blitt koblet med Liverpool og Arsenal, men nå har han skrevet under på en ny avtale.

Det har blåst rundt Chelsea-manager Antonio Conte i høst og det har blitt spekulert i framtiden til italieneren, men ifølge The Mirror skal Conte ha styrets tillitt, til tross for tapet mot Roma denne uken.

Tidligere denne uken har det blitt hevdet at Everton har gitt opp jakten på Burnley-manager Sean Dyche, men hevder The Sun at klubben er villig til å betale 2,5 millioner pund for å kjøpe løs manageren.

En annen som kobles med Everton-jobben er Nuno Espírito Santo i Wolverhampton. Han har ledet ulvene til topps i The Championship, og skal angivelig nå vurdere et tilbud fra Everton, ifølge Guardian.

Brasilianske Luan har blitt koblet med klubber som Liverpool, Arsenal og Barcelona, men angriperen har nå signert en ny kontrakt med Gremio. Den strekker seg fram til 2020, melder nettstedet Goal.com.

PSG skal etter sigende ha startet jakten på en manager som skal erstatte Unai Emery og ifølge Paris United skal Tottenhams Mauricio Pochettino, Chelseas Antonio Conte og Manchester Uniteds José Mourinho være tre kandidatene den franske klubben nå vurderer til jobben.

Timo Werner, som har blitt koblet med en overgang til Liverpool og andre Premier League-klubber, skal toppe ønskelisten til Barcelona. Spanjolene håper også å sikre seg stopper Dayot Upamecano fra samme klubb, RB Leipzig. Det skriver Mundo Deportivo.

Onsdag kunne vil lese at Monacos Thomas Lemar er ønsket av Arsenal, men ifølge London Evening Standard har manager Arsène Wenger forsøkt å dempe snakk om en slik stjernesignering.

Og til slutt tar vi med at Manchester United skal være favoritter til å hente Celtics meget gode back, Kieran Tierny. United skal også følge situasjonen til spissen Moussa Dembele tett, skriver The Mirror.

Mest sett siste uken