Tottenham bekrefter Kane-skade

Tottenham-måltyven Harry Kane er strekkskadd og mister lørdagens storkamp i Premier League mot Manchester United.

Det bekreftet manager Mauricio Pochettino dagen før stormøtet på Old Trafford.

- Vi kan ikke ta noen sjanser med hensyn til morgendagen. Det er en liten skade, veldig liten, men vi kan ikke ta sjansen. Vi får vurdere på ny foran onsdagens kamp mot Real Madrid. Men morgendagen er umulig, sa argentineren da han møtte pressen.

Kane forlot banen noen minutter før slutt i ligamøtet med Liverpool sist helg. Tottenham-stjernen holdt seg til låret og viste tydelig tegn til å være skadd.

Etter kampslutt avviste samtidig manager Pochettino at det var snakk om en strekkskade.

– Det var ingen strekk. Han har bare spilt mye den siste tiden, sa argentineren.

Fredag hadde pipen fått en annen lyd.

Kane har scoret 38 mål for Tottenham så langt i 2017.

TEAM NEWS: @HKane underwent assessment and investigation earlier this week, which confirmed a minor strain to the left hamstring. pic.twitter.com/4s0E0Jzrr6