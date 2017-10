Tottenham forbauset over Marca-artikkel: - Det er smakløst

Den spanske sportsavisen skapte storm i sosiale medier med sin omtale av Premier League-klubben.

Daily Mail skriver mandag at Tottenham skal ha reagert kraftig på omtalen klubben fikk i den spanske sportsavisen Marca nylig.

Marca omtaler Premier League-klubben som en «jødeklubb» og hevder videre at det er grunnen til at rivaliserende fans ikke liker Spurs.

Det er journalist Enrique Ortega som har ført artikkelen i pennen for Marca og han skriver følgende om londonklubben: «Tottenhams jødiske røtter har ført til at klubben mislikes av rivaliserende fans».

Artikkelen er publisert i forkant av at det engelske storlaget møter Real Madrid til kamp i Champions Leagues gruppe H tirsdag kveld.

Artikkelen i Marca beskriver grunnleggelsen av Tottenhams sent på 1800-tallet og Ortega skriver videre: «Klubben ble grunnlagt av en gruppe businessmenn fra et område med jødiske røtter og har alltid måttet bære vekten av å først og fremst være en klubb for det hebraiske miljøet».

Han trekker videre fram at fans av klubber som Arsenal, West Ham og Chelsea ofte har sett ned på Tottenham med bakgrunn i dette.

- Feil og smakløst



Ortega skriver at Tottenham i lang tid har hatt en jødisk forbindelse på eiersiden og blant ledelsen, og påpeker at både dagens eier, Joe Lewis, og dagens styreformann, Daniel Levy, er av jødisk opphav.

Journalisten gjør også et poeng av at Tottenham hadde de to argentinerne Osvaldo Ardilles og Ricky Villa i troppen under Falklandskrigen i 1982, og mener dette har gjort klubben enda mer upopulær blant andre fans.

Artikkelen i Marca har vakt stor oppsikt i sosiale medier og Tottenham har som nevnt også reagert kraftig på disse karakteristikkene.

I en pressemelding fra klubben står det følgende:

«Vi er forbauset over at en publikasjon som Marca, en avis som fremstiller seg som en seriøs kilde til journalistisk, har funnet det for godt å publisere en slik artikkel som er både feilaktig og smakløs».

Marca med melding



Marca har i etterkant av dette også gått ut med en pressemelding, der journalist Ortega sier han er lei seg for måten artikkelen har blitt oppfattet på og mener det har vært en misforståelse i oversettelsen.

«Artikkelen har ført til kontroverser i England på grunn av en feil oversettelse av ordet «hat». Dette hatet, som er rettet mot Tottenham, har grobunn i svært radikale supportergrupper hos Chelsea og West Ham, og representerer ikke på noen måte brorparten av engelske fans eller det engelske samfunnet. Jeg er lei for at dette har blitt misforstått. Det var ikke meningen å skade ryktet til Tottenham, en klubb vi respekterer, verdsetter og beundrer», heter det i pressemeldingen fra Ortega.

«Vi ønsker ikke å bli sett på som et mikrofonstativ for slike rasistiske minoriteter, som ikke en velkommen i fotballen og bruker én hver mulighet til å få ut sitt hatefulle budskap, et budskap vi avviser blankt».

Real Madriud og Tottenham står begge med full pott, seks poeng, i Champions Leagues gruppe H etter at to kamper er spilt. Borussia Dortmund og APOEL Nikosia er de to andre lagene i gruppen.

Mest sett siste uken