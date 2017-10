Tottenham ledet 2-0, tapte 2-3: - Utrolig!

Tottenham-supporterne glemmer neppe onsdagens kamp med det første. Men drømmen om ligacupkvartfinale utviklet seg til å bli et mareritt.

TOTTENHAM - WEST HAM 2-3:

Det så lenge bra ut for Tottenham, som ledet 2-0 til pause på Wembley. Men tre scoringer av West Ham i andre omgang sørget for at det er gjestene som skal spille kvartfinale i ligacupen.

Et utrolig drama ble avgjort med scoringen til Angelo Ogbonna i det 70. spilleminutt.

- Jeg er glad jeg er her for å se dette oppgjøret. Hvordan kan en kamp endre seg på denne måten? Utrolig! var kommentaren fra tidligere Premier League-profil Steve Claridge da West Ham tok ledelsen i andre omgang. Han fulgte kampen for BBC.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino var langt nede etter tapet.

- Dette kan ikke skje. Kanskje trodde vi at jobben var gjort. Andre omgang hadde ikke det samme nivå som første, og det er vanskelig å akseptere, sier Pochettino etter kampen.

Han mener spillerne hans tapte på grunn av manglende konsentrasjon.

- Etter kampene mot Real Madrid og Liverpool var det vanskelig å holde motivasjonen og konsentrasjonen oppe. Vi må være mer modne når vi leder 2-0, så det er skuffende, sier argentineren.

Den hardt pressede West Ham-manageren Slaven Bilic har nå fått et lite pusterom i kampen for å beholde jobben.

London-klubben ligger helt nede på 16. plass etter ni runder i Premier League, men onsdagens kamp kan ingen West Ham-supportere klage på.

Bilic er en lettet mann etter seieren, men ber om at spillerne holder beina godt planta på bakken.

- Vi har gjort mye i kveld, men når det gjelder sesongen totalt sett har vi ikke klart noenting. Det er ikke tid og sted for å ta av, sier Bilic.

Hammers-gutta kaster en livbøye til Bilic. Fullstendig rundspilt i 1. omg - vender og avanserer med 3-2.

Football - bloody hell! — Øyvind Alsaker (@TV2Alsaker) October 25, 2017

SNUDDE KAMPEN: Her scorer Angelo Ogbonna målet som sørget for at West Ham gikk fra 0-2 til 3-2.

Kampen var bare fem minutter gammel da Tottenham tok ledelsen. Heung-min Son spilte frem Moussa Sissoko, og fra ti meter satte franskmannen ballen i mål med en flott avslutning. Dermed fikk hjemmelaget en drømmeåpning på kampen.

Tottenham sparte for øvrig flere av sine viktigste spillere i onsdagens kamp. Harry Kane var ikke i troppen, mens danske Christian Eriksen satt på benken fra start.

Det stoppet dem likevel ikke fra å ta føringen ute på Wembley-gresset, og ti minutter før pause økte Spurs ledelsen. På pasning fra Son var det Dele Alli som sendte Spurs opp i 2-0 med en avslutning via en West Ham-spiller og i mål. Det sto seg også til lagene gikk i garderoben midtveis.

Ti minutter ut i andre omgang var det duket for gjestenes første scoring. Michel Vorm måtte gi retur på det harde skuddet fra Edimilson Fernandes, og da lot ikke André Ayew seg be to ganger. Fra kloss hold pirket han inn reduseringen for West Ham.

Og da våknet gjestene for alvor til liv. Fem minutter senere kom nemlig utligningen. Manuel Lanzini fikk ballen i boksen og spilte den videre til en pigg Ayew. Fra kloss hold satte han inn 2-2 og sendte bortefansen til himmels.

Dele Alli kunne sendt Spurs tilbake i ledelsen da han traff godt på volley kort tid senere, men skuddet gikk rett på keeper.

20 minutter før slutt hadde West Ham snudd kampen. En corner fra Lanzini falt ned på hodet til Angelo Ogbonna, og fra kloss hold styrte han ballen i mål. Dermed hadde gjestene snudd 0-2 til 3-2 på Wembley.

Not even when Tottenham are brilliant they forget to be Tottenham — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) October 25, 2017

Tottenham satte West Ham under voldsomt trykk mot slutten av kampen, men utligningen uteble.

West Ham skal dermed spille kvartfinale i ligacupen.

Allerede lørdag skal lagene igjen i aksjon. Da skal Tottenham spille mot Manchester United på Old Trafford i et oppgjør som pleier å være fartsfylt. West Ham møter Palace på bortebane samme dag.

