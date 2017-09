Tottenham slo West Ham i nervedrama

Tottenham så ut til å ha full kontroll, men så våknet vertene.

WEST HAM - TOTTENHAM 2-3:

Tottenham vant londonderbyet borte mot West Ham i Premier League lørdag ettermiddag og har dermed vunnet sine tre første bortekamper i en sesong for første gang siden 1991/1992-sesongen, ifølge BBC.

Harry Kane scoret to mål for, mens danske Christian Eriksen også kom på scoringslisten. Dette var Eriksens 33 mål i Premier League totalt.

Det betyr at Tottenham-stjernen nå har gått forbi landsmann Nicklas Bendtner som den mestscorende dansken i Premier League-historien.

Den nåværende Rosenborg-spilleren står med 32 fulltreffere. Bendtner scoret 24 ligamål som Arsenal-spiller og åtteligamål for Sunderland.

Javier Hernandez og Cheikhou Koyate scoret målet for vertene.

- Når du leder 3-0 og det blir 3-1 og 3-2, så blir det alltid nerver. Spesielt siden vi hadde ti mann på banen, men dette er et godt resultat. Vi vet at vi må bli bedre på hjemmebane, og klarer vi det, vil vi være med helt der oppe. Det å ta ni poeng på de tre første bortekampene er veldig bra, sier Totenhams tomålscorer Harry Kane etter kampen, ifølge BBC.

Resultatet betyr at Tottenham nå er oppe i 11 poeng fra seks kamper denne sesongen. West ham blir stående med sine fire poeng.

To ganger Kane



Det tok litt tid før det begynte å skje ting i London, men etter 24 minutter fikk Tottenham sin første store sjanse. Serge Aurier ble spilt opp på høyresiden og la hardt inn foran mål. Der ventet Harry Kane ved bakre stolpe, men spissen bommet litt på avslutningen og satte ballen utenfor.

Gjestenes superspiss hadde imidlertid mer på lager og i det 34. minutt skulle det lykkes. Christian Eriksen åpnet opp hele West Ham-forsvaret med en nydelig stikker igjennom til Dele Alli som kom på et godt løp. Han spilte på tvers til Kane som var helt fri i midten og spissen headet kontant forbi Joe Hart. Et strålende forspill og en meget god avslutning.

Like etter la samme mann på til 2-0. Jan Vertonghen spilte en fin ball gjennom til Alli, men Hart kom raskt ut og fikk stoppet avslutningen. Returen havnet rett i beina på Kane, som trillet ballen enkelt i mål.

Ropte på straffe



West Ham hadde ikke all verden å by på offensivt de første 45 minuttene, selv om Marko Arnautovic skapte noen farligheter med sine løp, men østerrikeren ble ofte litt for opphengt i å avslutte selv, framfor å gi ballen videre til en motspiller de gangene han kom i god posisjon.

Etter 32 minutter, før Tottenham hadde tatt ledelsen, ropte også hjemmelaget på straffe da Aurier skulle heade unna et innlegg inne i boksen, men traff ballen med hånden i stedet for hodet. Dommer Michael Oliver var imidlertid ikke enig med hjemmelaget og vinket spillet videre.

Vertene måtte også se at viktige Michal Antonio måtte ut med en skade etter 28 minutters spill og han ble erstattet av Andy Carroll.

Med 2-0 til pause hadde Tottenham et solid grep om kampen.

Eriksen-perle



Etter 60 minutter økte Tottenham ledelsen ytterligere.

Harry Kane satte først et frispark i stolpen og ut, men gjestene vant raskt tilbake ballen ved Aurier. Hans innlegg gikk via en motspiller og havnet hos Eriksen ved kanten av 16-meteren. Dansken klemte til på direkten og suste ned i hjørnet bak Hart, som ikke nådde ned i tide.

Like etter var Kane farlig frampå igjen. Spissen tok med seg ballen inn i feltet og klinket til fra spis vinkel. Balle gikk i stolpen og ut.

West Ham virket å være hengt av, men i det 65. minutt ga likevel Javier Hernandez vertene t lite håp. Aaron Cresswell slo en corner og José Fonte stusset ballen videre. På ekte måljegervis var mexicaneren på plass ved bakerste stolpe og headet ballen forbi Hugo Lloris og i nettet.

Rødt kort



Rett etter ble vondt verre for gjestene. Sere Aurier dro på seg sitt andre gule kort i en duell med Carroll og fikk marsjordre av dommer Oliver.

Tre minutter før full tid skapte West Ham ytterligere spenning. Arthur Masuaku slo et innlegg og Cheikhou Kouyate satte hodet til og stanget ballen knallhardt i mål. Dermed ble det en nervepirrende avslutning.

Vertene kastet mye skyts framover i jakten på en utligning de siste minuttene, men Tottenhamj holdt unna og sikret seieren.

