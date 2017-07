Tottenhams Levy måper av rivalenes kjøpefest

Mener det kan være ødeleggende for klubbene.

Klubber som Manchester United, Manchester City, Chelsea og Everton har så langt brukt store penger på spillerkjøp denne sommeren.

Liverpool og Arsenal har også brukt betydelige summer.

Og med over én måned igjen av overgangsvinduet, er det ventet at flere av toppklubbene i Premier League vil hente ytterligere forsterkninger.

Det får Tottenham-sjef Daniel Levy til å reagere. Hans egen klubb har så langt ikke brukt én krone på å hente inn nye spillere i sommer.

Levy uttalte seg om dette i forbindelse med at han var med å åpne NASDAQ-børsen i New York under Tottenhams treningsleir i USA.

- Ikke bærekraftig



Spurs-sjefen er nærmest sjokkert over pengebruken til rivalene.

- Mitt syn på dette er at det ikke er bærekraftig på lang sikt. Jeg er ikke sikker på at de andre klubbene i Premier League mener dette, men det er helt sikkert at noen av prisene vi ser blir betalt for Premier League-spillere ikke er bærekraftig på lengre sikt, sier han ifølge football-london.

- Jeg mener at jeg er ansvarlig for driften til Tottenham. Klubben har vært her siden 1882 og når jeg er ferdig, vil noen andre overta min jobb. Vi har alle en plikt til å drive klubben forsvarlig, mener styreformannen.

- Vil hente dem inn



Han mener at noen klubber bruker langt mer penger enn de tjener.

- Noe av det som foregår på overgangsmarkedet er ikke forsvarlig. Hvis noen bruker 200 millioner pund mer enn de tjener, vil det med tiden hente dem inn igjen. Det nytter ikke å holde på slik, sier Levy.

- Vi styrer vår klubb på en måte vi mener er riktig. Vi har investert mye penger i treningsanlegg, for at klubben skal vokse på sikt. Vi har et av verdens beste treningsanlegg nå. Vi har brukt rundt 100 millioner pund på det. Nå investerer vi også i et nytt stadion. Det er helt avgjørende, fordi det vil gi oss flere fans og det er god butikk i det lange løp, sier han.

Levy trekker videre fram at Tottenham satser stort på å fram spillere fra sitt eget akademi og mener det er slik drift fansen ønsker å se.

- Folk elsker Harry Kane og synger at han er «én av oss», sier han.

