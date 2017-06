Tottenhams N'Koudou poserte i Chelsea-trøye

ANNONSE

Tottenham-spilleren Georges-Kevin N’Koudou har fått det til å koke blant Spurs-fansen etter at han ble avbildet i en Chelsea-trøye.

Rivaleriet mellom Tottenham og Chelsea har som kjent vært brennhett de siste sesongene og i den nylig avsluttede sesongen var det nettopp de to londonklubbene som lenge knivet om tittelen i Premier League.

Den franske midtbanespilleren ble avbildet i treningsdrakten mens han poserte sammen med en fan og bildet har spredd i sosiale medier.

Reaksjonene har vært så mange, at N’Koudou har sett seg nødt til å forklare det hele og forteller hvorfor han gikk med Chelsea-skjorten.

Ifølge franskmannen har han fått trøyen fra av en tidligere Marseille-lagkamerat og nåværende Chelsea-spiller, Michy Batshuayi.

N’Koudou tok til Twitter for å forklare seg etter at nettstedet 101 Great Goals hadde omtalt det aktuelle bildet av Spurs-spilleren.

Han skriver følgende:

«Lol @101greatgoals. Dette er «clickbait». Jeg har på meg trøyen som min gode venn Michy Batshuayi ga meg. Jeg prøver ikke å være respektløs, det handler kun om gammelt vennskap. Unnskyld for at jeg ikke visste».

Lol @ clickbait ... I'm wearing the shirt my friend @mbatshuayi gave me... NO disrespect here just old friendship sorry for not knowing 😕 — GK NKoudou (@gknkoudou) June 20, 2017

Tottenham-fansen har som nevnt ikke reagert spesielt blidt på bildet av den talentfulle spilleren og flere har gått ut i sosiale medier og krevd at Tottenham terminerer kontrakten med 22-åringen.

Hi @SpursOfficial please announce the termination of Georges Kevin Nkoudou's contract.

Kind Regards,

Everyone. — brandon. (@CoysLad) June 19, 2017

Hi @SpursOfficial please announce the termination of Georges Kevin Nkoudou's contract.

Kind Regards,

Conor. — Çonor 🇮🇪 (@Aldertonghen_) June 19, 2017

I've actually lost all my respect for @gknkoudou unless he explains — Charley (@Vertonghxn) June 20, 2017

N’Koudou ble hentet til Tottenham sist sommer for rundt 11 millioner pund. Han har tidligere spilt i Marseille og Nantes.

Han har så langt spilt 14 kamper for londonklubben.

22-åringen har også seks landskamper for Frankrikes U21-landslag.

Oh dear we are in trouble pic.twitter.com/djiy2HXNqh — Ikey. (@PochTheMagician) June 19, 2017

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!