Totti hylles før sin siste Roma-kamp: - Enestående

Søndag kveld, omtrent klokka kvart på åtte, kommer dommer Paolo Tagliavento til å løfte fløyten mot munnen og blåse av kampen mellom Roma og Genoa. Med det samme kommer de tre fløyteblåsene til å markere slutten på en fotballkarriere som de færreste kan måle seg med.

Francesco Totti har bekreftet at hjemmekampen mot Genoa på Olympiastadion, nord for sentrumskjernen i Roma, kommer til å bli hans siste for Roma.

Det er ikke lett å sette ord på Tottis tid i den burgunderrøde drakten, men Viasat-kommentator Rolf-Otto Eriksen gir det et forsøk.

- Enestående.

- «Unik» blir ikke dekkende nok, legger Eriksen til.

Se video med høydepunkter fra Tottis karriere:

At Totti har en sentral plass i fotballhistorien, er det liten tvil om.

- Det sier tross alt en hel del når Diego Maradona sier at Totti er kongen av Roma, og han er – og alltid vil være den beste spilleren han har sett, sier Eriksen til Nettavisen i et forsøk på å beskrive Tottis posisjon.

- Han forbigås av mange når det gjelder pokaler og det han har oppnådd av tellende resultater, men det er ikke noe tvil om at det er en spiller som er helt unik i fotballhistorien, fortsetter Viasat-kommentatoren.

HYLLES: Diego Maradona er blant de som hyller Francesco Totti.

Viktig kamp

Kampen mot Genoa er ingen ren avskjedskamp uten noen særlig betydning. Heller ikke ikke i år klarte Roma å nekte Juventus seriemesterskapet, på tross av en bunnsolid 3-1-seier for noen uker siden.

Roma og Napoli kjemper en innbitt og tøff kamp om andreplassen i Serie A. Å havne på andreplass i serien sikrer direkteplass inn i kommende sesongs gruppespill i Champions League, mens tredjeplassen må ut i play-off for å nå gruppespillet. Sist sesong var det Napoli som trakk det lengste strået, mens Roma måtte spille play-off. Der ble Porto for sterke, og Roma måtte nøye seg med langt mindre lukrative Europa League.

Utgangspunktet før siste serierunde er at Roma ligger på andreplass med sine 84 poeng, mens Napoli ligger på plassen bak med 83 poeng. Roma møter Genoa, som i forrige serierunde sikret forlenget kontrakt i Serie A, mens Napoli reiser til Genova for å spille mot Sampdoria som ligger på tiendeplass.

SELFIE: Francesco Totti feiret med å ta en selfie foran «curva sud», eller sørsvingen på Stadio Olimpico etter å ha hentet inn Lazios 2-0-ledelse til 2-2 i byderbyet i januar i 2015.

Derfor er det ikke nødvendigvis gitt at Totti er garantert en plass i startelleveren.

- I søndagens kamp har Roma-manager Luciano Spalletti en ganske delikat problemstilling. Det viktigste er at Roma tar tre poeng og sikrer seg en plass i gruppespillet i Champions League, men samtidig er det et enormt krav om at Totti skal få spille mest mulig.

- Jeg ser det som utenkelig at han ikke får spille. Han starter nok ikke kampen, men blir heller byttet inn etter hvert, sier Eriksen.

Han håper Roma er sterke nok til å ta tidlig kontroll over kampen, for så å kunne slippe til Totti.

- Hvis han kan bidra med litt magiske triks i sin siste kamp, så hadde jo det vært stort, legger han til.

ROMA-DUO: Francesco Totti og Daniele De Rossi har begge tilbragt sine fotballkarrierer i Roma.

Riktig å stoppe nå



Viasat-Eriksen mener det er et riktig tidspunkt å si stopp på nå.

- Alt har en slutt, selv for Totti. Han er på sett og vis evig, men fysisk er det begrensninger, selv for han.

Denne sesongen har Tottis spilletid bestått av de minuttene han har fått på slutten av kampene etter at han har blitt byttet inn. I 3-1-seieren mot Juventus nylig, ble han byttet inn på overtid av kampen, med bare sekunder igjen av oppgjøret. Spillere som Edin Dzeko, Mohamed Salah, Diego Perotti og Stephan El Shaarawy har alle blitt prioritert foran klubbveteranen denne sesongen.

- Legenden kommer nesten i konflikt med klubbens interesser. Det kommer til et punkt hvor de to linjene møtes, og dit har vi nok kommet nå, sier Eriksen, og sikter til at kravet om spilletid for Totti ikke nødvendigvis er det beste for Roma som lag.

- Derfor tror jeg at tiden er inne for Roma å ta det steget nå. Det å skulle tilby Totti et år til som spiller nå, ville blitt helt feil for meg. Jeg mener det også ville være en bjørnetjeneste for Totti selv. En så stor spiller fortjener ikke å fremstå som en skygge av seg selv, sier Eriksen.

- Det kommer til å bli veldig rart for alle som følger med på fotball at han ikke lenger er en del av spillet. Samtidig er det sånn livet er. Det går videre.

RIISE: John Arne Riise spilte på lag med Francesco Totti i Roma.

Rekordholder



Francesco Tottis Serie A-debut for Roma kom da han 16 år ung ble byttet inn i 2-0-seieren mot Brescia 28. mars i 1993. Et kvart århundre senere har det blitt 250 scoringer i serien fordelt på 618 seriekamper. Kun én person har scoret flere mål i Serie As historie. Silvio Piola scoret 274 mål i årene 1929 - 1954, altså 24 flere enn det Totti står oppført med før søndagens kamp. Totalt har Roma-veteranen spilt 785 kamper for den italienske hovedstadsklubben.

Ingen andre har spilt flere kamper for Roma enn Totti.

Søndag kan kamp nummer 786 komme. Da har 16-åringen som debuterte mot Brescia, blitt til en 40 år gammel veteran.

De Rossi-exit?

Potensielt kan Roma gi slipp på to klubblegender samme sommer.

Daniele De Rossi, mannen som i en årrekke har blitt omtalt som «il capitano futuro» - fremtidens kaptein, mannen som skulle ta over etter Totti, har selv rundet 33 år. Midtbanespillerens kontrakt med Roma tar slutt ved utgangen av juni.

Likevel ser det ut til at det kan gå mot en ny kontrakt for De Rossi, og tidligere i mai ble det rapportert at Roma hadde lagt et forbedret tilbud på bordet for italieneren.

- Jeg tror de kommer til enighet, og at han fullfører jobben i Roma. Jeg tror han kommer til å bli trener, slik som hans far er, sier Eriksen.

VERDENSMESTER: Francesco Totti og hans Italia vant VM i 2006.

Beckham vurderte Roma-opphold



I forbindelse med Tottis siste kamp for Roma, har klubben de siste dagene lagt ut videosnutter der forskjellige fotballegender hyller Totti. Én av disse er David Beckham, som samtidig røper at han var nær

David Beckham kan se tilbake på en stor karriere, men fikk aldri spilt på samme lag som Totti. I et kort videoklipp publisert i forbindelse med Tottis siste kamp, røper Beckham at muligheten var der.

- Det dukket opp en mulighet for å bli Roma-spiller da jeg spilte i USA. Én av de største grunnene til at jeg var veldig fristet, var Francesco. Å spille på lag med han ville vært veldig spesielt, sier Beckham i et videoklipp som har blitt lagt ut på Romas nettsider.

Beckham spilte for LA Galaxy i årene 2007 til 2012, med låneopphold i AC Milan i 2009 og 2010. I 2013 avsluttet den tidligere Manchester United-spilleren karrieren i franske PSG.

I tillegg til Beckham, har en rekke fotballegender bidratt til hyllesten av Totti. Navn som Paolo Maldini, Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon og Steven Gerrard har også bidratt med klipp som har blitt lagt ut på Romas nettsider og Facebook-sider.

Gerrard: - Derfor er vi like

I Steven Gerrards hyllest til Totti sammenligner han seg selv med Roma-legenden.

- Jeg tror han vil være enig i at jeg spller fotball for folk, og for å gjøre folk glade. Det viktigste for meg er å vinne, og å ha suksess som jeg kan dele det med mine folk - folket i min by. Det er det som gjør at jeg ønsker å spille fotball. Jeg er sikker på at Francescos glede kommer av de samme årsakene, og derfor er vi like, sier Gerrard om Totti.

Gerrard og Totti blir ofte sammenlignet av den grunnen at begge spillerne har spilt for sin moderklubb i lang tid. Totti har aldri spilt for en annen klubb på seniornivå, mens Gerrard avsluttet karrieren i LA Galaxy etter å ha spilt for Liverpool i en lang årrekke.

Dyp lidenskap



Da Totti nylig bekreftet at søndagens kamp mot Genoa blir hans siste kamp for Roma, kom det ikke som noe stort sjokk. Tidligere hadde klubbens nyansette sporsdirektør, Ramón Rodríguez Verdejo, også kjent som Monchi, uttalt at Tottis spilleravtale med klubben ville gå ut ved sesongslutt. Monchi sa videre at det er planlagt at Totti vil gå over i en direktørrolle i klubben.

- Jeg kan ikke med få ord beskrive hvor mye disse fargene har betydd, betyr og alltid vil bety for meg, skrev Totti da han bekreftet at kampen mot Genoa blir hans siste kamp for Roma.

- Jeg føler at min kjærlighet til fotballen aldri vil forsvinne. Det er en lidenskap, min lidenskap. Den er så dyp at jeg ikke kan forestille meg ikke å gjøre det lenger. Aldri.

- Fra mandag er jeg klar igjen. Jeg er klar for en ny utfordring, avsluttet Totti.

CAREW: John Carew spilte på lag med Francesco Totti i Roma. Her feirer de sammen i 2004.

Få, men store trofeer

Det er ikke Tottis medalje- og pokalfangst som gjør han til en stor spiller. Selv om VM-gullet med Italia i 2006 var en enorm bragd, er det ikke så mange andre trofeer Totti kan se tilbake på å ha tatt.

Serie A har vunnet kun én gang, i sesongen 00/01, da Roma sikret seriegullet to poeng foran Juventus. I tillegg vant han og Roma den italienske cupen, Coppa Italia, i sesongene 06/07 og 07/08.

Andreplasser har det derimot blitt nok av.

Om Roma ender som nummer to i årets sesong, vil det være niende gang Tottis Roma ender på andreplass i Serie A. I cupen har det gjennom årene blitt fem andreplasser.

Men som Eriksen sier, det er ikke Tottis trofé- og medaljefangst som gjør han stor.

- Det som gjør Totti til en helt unik personlighet i fotballhistorien er hvor opptatt han er av røttene sine, og det som er større enn det som foregår ute på gresset. Det er familien. Det er tilhørigheten. I tillegg til å være en enestående fotballspiller, er det de verdiene som har gjort han til det symbolet han etter hvert har blitt.

Roma - Genoa kan følges i Nettavisens livesenter, eller sees på Viasat Fotball. Kampstart er 18:00.