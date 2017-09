Tre nordmenn hjalp Heerenveen videre

Martin Ødegaard, Morten Thorsby og Nicolai Næss spilte alle fra start da Heerenveen tok seg videre i den nederlandske cupen med 2-1 over Excelsior.

Det var derimot Arber Zeneli som ble lagets store helt. Han gjorde både 1-0 i det 8. minutt og 2-0 i det 15. minutt i Rotterdam.

Ødegaard herjet i perioder med hjemmeforsvaret og skapte sjanser både for seg selv og andre. Nærmest var han med et flott frispark som keeper med nød og neppe avverget.

Hjemmelaget fikk to straffespark i annen omgang og omsatte det andre i redusering ved Mike van Duinen, men maktet ikke å utligne. Heerenveen er dermed klar for 16-delsfinale.

Vitesse-smell

Det er ikke tittelforsvarer Vitesse, som gikk på en kjempeblemme mot amatørlaget AVV Swift og tapte 3-5 på straffespark etter en målløs kamp. Keeper Bogdan Constantin reddet Alexander Büttners straffe og ble hjemmelagets store helt.

Vitesse, som forrige uke spilte europaliga mot Lazio og tapte knepent, stilte ikke noe B-lag og har lite å skylde på.

Også Breda røk ut av cupen mot et lag fra lavere divisjon. Laget ledet to ganger, men tapte 3-4 for Achilles'29.

Johnsen-tap

Bjørn Maars Johnsen og hans Den Hag måtte strekke våpen mot Feyenoord, som avgjorde det siste drøye kvarteret med mål av Steven Berghuis og Michiel Kramer, sistnevnte på straffe etter at gjestenes Donny Gorter ble utvist.

Danske Kasper Dolberg scoret sine tre første mål for sesongen da Ajax vant 5-1 over Scheveningen.

