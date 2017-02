Fjerde tap på fem kamper for Heerenveen

ANNONSE

HEERENVEEN - AZ 1-2:

Heerenveen røk på enda et tap i nederlandsk Eredivise i hjemmekampen mot AZ. Tapet er Heerenveens fjerde på de siste fem kamper i serie- og cupspill.

Morten Thorsby og Martin Ødegaards klubb maktet dermed ikke å holde seg foran tabellnaboen som nylig sikret seg Jonas Svensson fra Rosenborg. Isteden ble det tre poeng til AZ.

Begge de to nordmennene i Heerenveen startet kampen i en midtbanetreer sammen med japaneren Yuki Kobayashi. Den norske landslagsbacken Svensson var plassert på innbytterbenken til AZ i hele oppgjøret.

Heerenveen falt til sjetteplass, og er nå to poeng bak søndagens motstander, som klatret opp som nummer fire.

Stolpetreff



Thorsby var svært nær ved å sette ballen i nota for Heerenveen ni minutter før sidebyttet. En utligning til 1-1 på det tidspunktet ville vært perfekt for et hjemmelag som slet med å skape målsjanser.

Dessverre for «De Superfriezen» gikk ballen i stolpen og ut.

Martin Ødegaard spilte en mer anonym rolle og ble tatt av banen 19 minutter før full tid.

- Det er et bleikt, svakt og tafatt Heerenveen-lag, som kun glimtis viser hva de er gode for. Det er ikke noe storkamp av AZ heller. Men det Heerenveen leverer er rett og slett ikke bra nok, oppsummerte Viaplays komentator Paul Thomas Clay.

Reza Ghoocheannejhad reduserte elleve minutter før ordinær spilletid var over. Den iranske spissen utnyttet svakt forsvarsspill, vendte opp like innenfor AZ-feltet og sendte ballen forbi keeper Tim Krul.

Svak form

Selv om Heerenveen og AZ lå plassert som nummer fem og seks før oppgjøret, var det var faktisk to av ligaens mest formsvake lag som møttes på Abe Lenstra stadion.

Begge klubbene sto med bare ett poeng på de tre foregående seriekampene.

Bortelaget scoret en gang i hver omgang. Først ordnet Muamer Tankovic ledermålet for AZ etter 17 minutters spill. Iass Bel Hassani doblet ledelsen for rødtrøyene tolv minutter etter at lagene byttet banehalvdel.

Heerenveen la inn et press på motstanderen etter Ghoochannejhads redusering, men greide aldri å kjempe til seg poeng.

Vertenes midtstopper Jerry St. Juste ble vist av banen med direkte rødt kort på overtid.