Trippel-Knudtzon: - Vi rykker aldri ned

– Vi rykker aldri ned. Det kan du sitere meg på. Den gruppa her er for hardtarbeidende. Vi er i ferd med å snu dette. Jeg er sikker på at vi tar mye mer poeng framover enn vi har klart så langt, sier Knudtzon til NTB.

Han hadde ikke scoret tidligere i sesongen, men var i fyr og flamme i 2. omgang mot Tromsø. Tre scoringer senket «Gutan» fra nord.

– I dag (søndag) viste vi hva vi kan prestere når vi setter sjansene våre, sier lysluggen.

Perfekt klima

Etter kampen innrømmet Knudtzon at kritikken mot ham er berettiget. Han scorer for få mål.

– Jeg fikk gode baller fra lagkameratene. Det ble et klima i kampen som passer meg godt, sier Knudtzon etter sitt hat trick.

Da Tromsø jaget utligning på stillingen 1–2 og fikk Kent-Are Antonsen utvist, ble det enorme rom for hurtigtoget Knudtzon å leke i.

Han satte inn sitt aller første hat trick.

Lillestrøm-trener Arne Erlandsen er spent på hva Knudtzon kan levere framover.

– Erling avgjør selv. Han vil få flere slike sjanser. Det går på timing og klare å være kald i de avgjørende øyeblikkene, sier Erlandsen.

Rykker «aldri» ned

LSK klatret til kvalifiseringsplassen etter 4-1-seieren mot Tromsø, men kan bli sendt ned igjen på direkte nedrykk dersom Strømsgodset slår Viking i mandagens bunnkamp i Drammen.

– Vi ønsker ikke å ligger der vi gjør på tabellen, sier Erlandsen.

– Det er viktig å se litt bak resultatene. Laget har skapt mye, men vi lever av å vinne, sier treneren som berget LSK fra nedrykk i fjor høst.

I neste runde gjester romerikingene Stabæk på Nadderud. Jumbo Viking er neste gjester på Åråsen 18. juni. Deretter venter hatkampen mot Vålerenga på Ullevaal stadion.

LSK har spilt på øverste nivå i norsk fotball siden opprykket i 1974.