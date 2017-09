Tromsø forlenget med Valakari

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Den nedrykkstruede fotballklubben Tromsø forlenget fredag kontrakten med trener Simo Valakari.

Finnen ble hentet inn som trener i TIL etter at Bård Flovik fikk sparken i sommer som følge av svake resultater. Valakari signerte i utgangspunktet en avtale som strakte seg ut årets sesong, men Tromsø sikret seg samtidig opsjon på ytterligere to år.

Klubben har tidligere satt 1. desember som frist for å ta en beslutning rundt Valakaris framtid. På en pressekonferanse fredag opplyste klubben at den nå er tatt.

Tromsø benytter seg av opsjonen og har forlenget med Valakari ut 2020-sesongen.

– Vi er svært fornøyd med signeringen som passer svært godt inn i vår langsiktige satsing mot vårt 100-årsjubileum i 2020, sier administrerende direktør Stig-Arne Engen.

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg nå får muligheten til å skape resultater i en klubb jeg mener har et stort potensial. Den viktigste jobben i år er å holde oss i Eliteserien. Samtidig gleder jeg meg veldig til å være med å utvikle klubben videre og ta ut det potensialet som jeg ser ligger der, sier Valakari.

Tromsø, som røk 1–4 borte mot Kristiansund i forrige serierunde, ligger i øyeblikket nest sist på tabellen i Eliteserien. Klubben har kun Viking bak seg på tabellen, og opp til Sogndal på trygg grunn er det fem poeng. TIL har samtidig en kamp til gode.

Nedrykksfaren er med andre ord høyst til stede på Alfheim når ni fulle serierunder gjenstår.

– For oss er det svært viktig at vi har felles forståelse for hvordan vi skal utvikle klubben videre og hvordan vi skal skape resultater sammen. Det har vært avgjørende for oss at denne felles forståelsen er på plass. Alt fokus nå er på å beholde plassen i Eliteserien og all kraft rettes inn mot dette, sier sportssjef Svein Morten Johansen.

(©NTB)

