Tromsø må vente på Høgli

Høgli skulle etter planen vært Tromsø-spiller fra juli 2017. Nå blir han i stedet værende i FC København ut året. Det bekrefter Tromsø i en pressemelding mandag.

FC København-manager Ståle Solbakken ønsker å ha lagets norske høyreback disponibel i sommerens mesterligakvalifisering og i første del av neste sesong som følge av at lagets faste høyreback Peter Ankersen nylig brakk ankelen.

Alt tyder dermed på at Høgli vil bli satset på som høyreback i tiden som kommer.

Dermed må Tromsø vente på å få den tidligere landslagsprofilen hjem.

– For Tromsø IL har dette vært en vanskelig sak, men vi har valgt å ta hensyn til Toms ønske om å utsette hjemkomsten til januar. Han vil få en mulighet til å spille mesterliga samt få en god avslutning på sin karriere i FCK, sier Tromsøs sportssjef Svein-Morten Johansen.

Omfattende avtale

For å beholde Høgli har Tromsø inngått en avtale med FCK som innebærer både en økonomisk kompensasjon samt et bredt samarbeid med den danske toppklubben.

– TIL har inngått en meget god avtale med FC København som innebærer et fast grunnbeløp og en bonus for mesterligaen i 2017 og 2018. Til sammen kan TIL oppnå millionbeløp som vil gjøre dette «salget» til det største siden Saliou Ciss gikk til Valenciennes, sier Svein Morten Johansen.

Han røper videre at Tromsø vil nyte godt av avtalen på flere områder.

– Avtalen inneholder også et spennende samarbeid med FCK der de kommer til Tromsø for å spille en oppvisningskamp. TIL får bruke FCK sitt speidernettverk de neste årene, og FCK åpner opp klubben for kompetansedeling både på utvikling og A-lag, sier han.

– FCK ligger nå langt fremme på disse områdene. Samarbeidet skal være konkret, og Tom Høgli vil være garantisten for dette samarbeidet, tilføyer Johansen.

Hyller Høgli

FCK-manager Ståle Solbakken hyller Høgli for velviljen han har vist i forbindelse med saken.

– Det forteller mye om Tom som spiller og menneske at han har satt til side hva som egoistisk var lettest for ham for å hjelpe klubben og laget i en vanskelig situasjon. Dette er for oss den optimale løsningen, sier han til den danske storklubbens nettsider.

Alternativet til Høgli ville være 17-åringen Mads Roerslev.

– Vi er svært fornøyde med avtalen og skylder Tom og Tromsø en stor takk for at den kom i stand, sier Solbakken.

Høgli selv sier følgende om løsningen:

– Det var en vanskelig situasjon for klubben med Peters alvorlige skade, så da de spurte om jeg var parat til å bli, handlet det bare om å finne en løsning. Jeg trives utrolig godt i klubben og byen, og jeg blir gjerne slik at vi skal nå vårt mål sammen. Klubben har gitt meg mye, og jeg er glad for å kunne gi noe tilbake.

Høgli kom til FC København fra Club Brugge i 2014.

