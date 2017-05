Tromsø sjokkerte Rosenborg med drømmescoring: - Det er så vakkert

ANNONSE

ROSENBORG - TROMSØ 1-2:

Rosenborg gikk på årets første tap i Eliteserien etter at de tapte 1-2 mot Tromsø foran 21.000 tilskuere på Lerkendal.

Det så lenge ut til å gå mot uavgjort i tirsdagens oppgjør, men like før slutt vartet gjestene opp med et strålende angrep som Aron Sigurdarson til slutt avsluttet på glitrende vis og sørget for seier til «gutan».

- Det er så vakkert, sa Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim da islendingen satte inn 2-1.

Rosenborg startet best

Det var riktignok trønderne som tok initiativet i starten av kampen og etter cirka 18 minutter var Rosenborg nær med å ta ledelsen da Bendtner spilte gjennom Jevtovic som la ballen inn til Vilhjalmsson. Islendingen klarte imidlertid ikke å sette ballen mellom stengene fra en god posisjon.

Men bare få minutter senere var islendingen langt mer presis da han Hedenstad la inn fra høyrekanten. Vilhjálmsson la ballen ned til Fredrik Midtsjø, før han fikk ballen raskt tilbake foran mål. Denne gangen var Rosenborg-spilleren iskald og banket inn 1-0 for hjemmelaget.

Rosenborgs Matthías Vilhjálmsson (tv) og Rosenborgs Fredrik Midtsjø jubler etter scoring mot Tromsø på Lerkendal Stadion.

Tromsø utlignet



Etter en god start for Rosenborg, kom gjestene mer med i kampen utover omgangen.

Like før pause skulle gjestene skape problemer for Ingebrigtsens menn da Gjermund Åsen fikk lagt inn foran Rosenborg-målet fra dødlinjen. I boksen ventet Mikael Ingebrigtsen som fra cirka 10 meter kunne sette inn utligningen for Tromsø.

Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-1.

Rosenborg presset



Etter hvilen forsøkte Rosenborg å legge press på TIL, og trønderne skapte noen farligheter i 2. omgangen.

Fem minutter etter pause la Bendtner inn foran mål mot bakerste stolpe, men dessverre for hjemmefansen klarte Helland akkurat ikke å nå ballen.

Ti minutter senere hadde heller ikke trønderne marginene med seg da Midtsjø slo ballen inn foran mål etter å ha blitt spilt fri av Helland. Tromsø-keeper Jacob Karlstrøm fikk stoppet ballen, men klarerte den rett i Vilhjálmsson som ukontrollert sparket ballen i stolpen og ut.

Etter 70 minutter fikk islendingen igjen muligheten da Alex Gersbach la inn til ham foran mål, men upresset headet RBK-angriperen rett på keeper som fikk slått til corner.

Drømmescoring

Rosenborg skapte mest etter hvilen, men gjestene var på ingen måte ufarlige da de gikk i angrep.

Og akkurat det beviste de fem minutter før slutt da Åsen fra hjørnet av sekstenmeteren fant lagkamerat Aron Sigurdarson med yttersiden av foten. Sistnevnte gjorde også alt rett og slo ballen videre i mål bak en utspilt Andre Hansen.

Trønderne forsøkte desperat å kjempe inn en utligning før slutt, men klarte aldri å skape store nok muligheter, og dermed kunne Tromsø glede seg over 3 poeng foran over 21.000 tilskuere på Lerkendal.